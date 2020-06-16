Bu besinleri aldığınızda yağ yakımı en üst seviyeye çıkıyor! Yağlar 1 ayda gidecek...

Kilo vermek bir anda olabilecek bir şey değildir ve oldukça emek ister. Ancak kilo vermeniz, her zaman az yemeniz veya sevdiğiniz yiyecekleri kesmeniz gerektiği anlamına gelmez. Aksine, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu kalori ve besinleri yeterince almanız gerekir. Peki, nasıl sağlıklı kilo vereceksiniz? İşte yağ yakan o besinler…

HAYAT KAYNAĞI: SU

Söylemeye gerek yok ama biz yine de söyleyelim… Özellikle yaz aylarında rahatlıkla içebileceğiniz soğuk su, metabolizma hızınızı arttırır ve fazla kalori yakmanızı sağlar. Bu yüzden yağ yakımını hızlandırmak için zayıflama sürecinde su tüketimini ihmal etmemelisiniz. Ayrıca içtiğiniz her bardak çay ve kahvenin ardından ekstra bir bardak daha su içmeniz gerekir.

KAHVALTININ VAZGEÇİLMEZİ YUMURTA

Tok tutucu etkisi ile kahvaltıda düzenli yumurta tüketerek 12 haftanın sonunda kas ve yağ oranı bakımından çok güzel bir vücuda sahip olabilirsiniz. En iyi protein kaynaklarından biri olan yumurtayı beyazını sarısını ayırmadan bol bol tüketin!

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