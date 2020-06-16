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Bu besinleri aldığınızda yağ yakımı en üst seviyeye çıkıyor! Yağlar 1 ayda gidecek...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Yazın gelmesiyle birlikte kıyafetler inceldi, kışın sakladığımız kilolar ortaya çıkmaya başladı. Siz de kışın aldığınız kilolardan şikayetçiyseniz veya az yesem de kilo veremiyorum diyorsanız yanlış besleniyor olabilirsiniz. Kilo verebilmenizin formülü ise çok basit: Doğru besin ve doğru porsiyon! İşte kilo vermeniz için tüketmeniz gereken yağ yakan besinler

Bu besinleri aldığınızda yağ yakımı en üst seviyeye çıkıyor! Yağlar 1 ayda gidecek...

Kilo vermek bir anda olabilecek bir şey değildir ve oldukça emek ister. Ancak kilo vermeniz, her zaman az yemeniz veya sevdiğiniz yiyecekleri kesmeniz gerektiği anlamına gelmez. Aksine, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu kalori ve besinleri yeterince almanız gerekir. Peki, nasıl sağlıklı kilo vereceksiniz? İşte yağ yakan o besinler…

HAYAT KAYNAĞI: SU

Söylemeye gerek yok ama biz yine de söyleyelim… Özellikle yaz aylarında rahatlıkla içebileceğiniz soğuk su, metabolizma hızınızı arttırır ve fazla kalori yakmanızı sağlar. Bu yüzden yağ yakımını hızlandırmak için zayıflama sürecinde su tüketimini ihmal etmemelisiniz. Ayrıca içtiğiniz her bardak çay ve kahvenin ardından ekstra bir bardak daha su içmeniz gerekir.

KAHVALTININ VAZGEÇİLMEZİ YUMURTA

Tok tutucu etkisi ile kahvaltıda düzenli yumurta tüketerek 12 haftanın sonunda kas ve yağ oranı bakımından çok güzel bir vücuda sahip olabilirsiniz. En iyi protein kaynaklarından biri olan yumurtayı beyazını sarısını ayırmadan bol bol tüketin!

SON YILLARIN POPÜLER MEYVESİ: AVOKADO

Avokado bir meyve olsa da zengin besin içeriği ile sağlıklı bir yağ deposudur. Faydaları saymakla bitmeyen avokado, düzenli tüketildiğinde ve porsiyonu abartılmadığında yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırır.

ŞİFALI BİTKİLERDEN YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın yağ yakıcı özelliği içinde yer alan kateşin maddesinden geliyor. Bu madde metabolizmayı hızlandırarak karaciğerde oluşan yağ yakma hızını arttırıyor. Özellikle karın bölgesindeki yağları hedefleyen yeşil çayın içine limon suyu ekleyerek etkisini daha da arttırabilirsiniz. Ancak şunu bilmelisiniz ki yeşil çayın yağ yakıcı etkisinden faydalanmak istiyorsanız gün içerisinde en az 3 bardak içmeniz şart!

BALIĞIN KILÇIKSIZI SOMON

Somon sağlıklı yağ oranı ile kilo verme sırasında tercih edebileceğiniz en iyi yiyeceklerden biridir. Yağ yakıcı olma özelliğini omega-3 deposuna borçlu olan somon, vücuttaki yağ kütlesini küçültür ve daha uzun süre tok kalmanızı sağlar.

DOĞANIN MUCİZESİ ÇÖREK OTU

Hem yağ yakıcı hem de şeker dengeleyici olan çörek otunun tohum halinden yararlanmak istiyorsanız iyice çiğnemelisiniz. Yağ olarak kullanacaksanız sabahları aç karnınıza ve 1 tatlı kaşığı tüketebilir ve 30 dakika geçtikten sonra kahvaltınızı yapabilirsiniz.

ŞİFA KAYNAĞI ZERDEÇAL

Eski zamanlardan beri şifa kaynağı olarak görülen ancak son yılların favori baharatı olan zerdeçalın sırrı içinde yer alan kurkumin maddesinden geliyor. Zerdeçaldan maksimum fayda sağlamak için zerdeçalı zeytinyağı ve karabiberle tavada ısıtarak yemeklerinizi bu karışımla birlikte yapabilirsiniz.


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