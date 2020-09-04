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Bu besinleri yiyen çocuklar daha zeki oluyor! Zeka gelişimini destekleyen 7 besin

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Çocukların beyin gelişimi anne karnında başlar ve 5 yaşına kadar tamamlanır. Bu süreçte çocuklara doğru besinler vererek zeka gelişimlerini destekleyebilir bilişsel fonksiyonlarının daha iyi çalışmasına yardımcı olabilirsiniz.

Bu besinleri yiyen çocuklar daha zeki oluyor! Zeka gelişimini destekleyen 7 besin

Çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra zihinsel gelişimlerine de son derece önem verilmelidir. Bu süreçte beyin gelişimini destekleyen oyunlar oynanmalı ve doğru besinler tercih edilip çocuk menülerine eklenmelidir. Genetik özelliklerin yanı sıra zeka gelişimini destekleyen bu 7 besinden faydalanmak mümkün.

BALIK

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Özellikle yağlı balıklar iyi bir D vitamini kaynağıdır. D vitamini ise beyin gelişimi için son derece önemli bir kaynaktır. Özellikle çocukların beyin gelişimi için somon ve sardalya balıkları tavsiye edilir. Uzmanlara göre aynı zamanda yağ asitlerinin de önemli olduğunun altını çiziyor. Omega 3 yağ asitleri balıklarda yüksek oranda bulunuyor. Bu yüzden haftada 2 kez balık tüketimi öneriliyor.

YUMURTA

Yüksek protein içeriği sayesinde çocuklarda konsantrasyonu artırır. Hafıza güçlendiren A, D ve B12 vitaminleri içerir. Aynı zamanda vücudun zinde kalması için enerji verir.

İŞKEMBE

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İşkembe, beyin fonksiyonlarının düzenlenmesinden sorumlu olan kolin maddesini içerir. Kolin ise öğrenme kapasitesini artırmaya yardımcı olur. 100 gram işkembede 220 mg kolin bulunmaktadır. Bu oran günlük kolin ihtiyacının yüzde 52'sini karşılamaktadır.

YOĞURT

Tam yağlı yoğurt beyin aktivitesini artırarak hücre zarı gelişimini destekler. Her öğüne bir kase tam yağlı yoğurt eklemeniz tavsiye edilir.

KIRMIZI ET

Kırmızı etler de kolin bakımından zengindir. Beyin gelişimine katkı sağlayan kolinden faydalanabilmek için haftada bir kez kırmızı et yiyebilirsiniz.

KURU YEMİŞLER

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Fındık ve ceviz gibi kuru yemişler yağ asitleri, vitamin ve minerallerle doludur. Bu maddeler de çocukların sinir sistemini destekler.

BROKOLİ

Brokolide bulunan K vitamini sayesinde beyin fonksiyonları güçlenir. Bilişsel fonksiyonların gelişimine katkı sağlayan folik asit, gerginlik ve stresi de ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

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