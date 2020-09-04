Bu besinleri yiyen çocuklar daha zeki oluyor! Zeka gelişimini destekleyen 7 besin

Çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra zihinsel gelişimlerine de son derece önem verilmelidir. Bu süreçte beyin gelişimini destekleyen oyunlar oynanmalı ve doğru besinler tercih edilip çocuk menülerine eklenmelidir. Genetik özelliklerin yanı sıra zeka gelişimini destekleyen bu 7 besinden faydalanmak mümkün.

BALIK

Özellikle yağlı balıklar iyi bir D vitamini kaynağıdır. D vitamini ise beyin gelişimi için son derece önemli bir kaynaktır. Özellikle çocukların beyin gelişimi için somon ve sardalya balıkları tavsiye edilir. Uzmanlara göre aynı zamanda yağ asitlerinin de önemli olduğunun altını çiziyor. Omega 3 yağ asitleri balıklarda yüksek oranda bulunuyor. Bu yüzden haftada 2 kez balık tüketimi öneriliyor.

YUMURTA

Yüksek protein içeriği sayesinde çocuklarda konsantrasyonu artırır. Hafıza güçlendiren A, D ve B12 vitaminleri içerir. Aynı zamanda vücudun zinde kalması için enerji verir.

İŞKEMBE

İşkembe, beyin fonksiyonlarının düzenlenmesinden sorumlu olan kolin maddesini içerir. Kolin ise öğrenme kapasitesini artırmaya yardımcı olur. 100 gram işkembede 220 mg kolin bulunmaktadır. Bu oran günlük kolin ihtiyacının yüzde 52'sini karşılamaktadır.