Bu da at eğitmeni, eğitimi başarı ile geçen atların fiyatı yüzde 100 artıyor

Aydın’da baharın gelip toprakların işlenmesi ile sabana koşulan atlar kıymete bindi. Aydın dağlarında binlerce dönüm arazinin işlenmesi için sabana koşulan atlar kıymete binince at eğitmenleri de en gözde meslek sahibi oldu. İki günde bir atı eğitip sabana koşulmayı hazır gelen getiren at terbiyecileri becerisine göre günlük 750 TL ile 1000 TL arasında para kazanmaya başladı.

Aydın’ın yanı sıra İzmir ve çevre illerindeki at ile çift sürülen bölgelere hazır eğitilmiş at tedarik eden Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi’nde yaşayan at eğitmenleri yoğun bir çalışma dönemine girdi. Talebe göre, Aydın ve İzmir’deki incir, kestane, zeytin üreticilerine saban çekmesini bilip salıntı tutan eğitimli at yetiştiren Kocagürlü cambazlar yılın en yoğun günlerini yaşadıklarını söylediler. Bölgenin en genç cambazlarından Celal Öge, talebe göre haftalık 2-3 at yetiştirip dağ köylerindeki üreticilere verdiklerini söyledi. Saban çekme eğitimini tamamlamış bir atın, yük çeken bir beygire kıyasla yüzde 100 fazla olduğunu belirten Celal Öge, “Yük çeken bir atın fiyatı 1500 TL ise çift sürmeyi de bilen atın fiyatı 3000-3500 TL civarında oluyor. Bizler köylerde atla çift süren üreticilerin talepleri doğrultusunda maharetli atları tespit edip köyümüzde eğitiyoruz. Eğitimi başarı ile tamamlayan atlar, hem yükçü hem de çiftçi unvanı alıyor. Saban çekmeyi bilen bu atların da fiyatı yüzde 100 artıyor” dedi.