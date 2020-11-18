Bu da oldu! Fındık, turşu kavanozuna girdi

Samsun'da 10 yıldır turşuculuk yapan Zakir Tozlu, aralarında fındık, ceviz, muz, çilek, brokoli, mandalina, karpuz kabuğu ve midyenin de bulunduğu 110 çeşit turşu yapıp satıyor. Turşu limonla mı sirkeyle mi yapılır tartışmasının her zaman yaşandığını belirten Tozlu, iyi ve lezzetli bir turşunun sirkeyle yapılabileceğini savunuyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte turşu tüketiminin de artarken vatandaşlar en çok fasulye, biber, lahana, salatalık, domates, pancar ve acur turşularını tercih ediyor.

'FINDIK KARADENİZİN İNCİSİ NEDEN YAPMAYALIM?' DEDİM, TURŞUSUNU YAPTIM'

Turşu yapımına ilk başladığında herkesin sıklıkla yaptığı ve bilenen sebze ve meyveleri kullandığını ancak daha sonra çeşidi artırmaya çalıştığını dile getiren Tozlu, "Klasik turşusu yapılan sebzelerin yanında özellikle meyve turşuları yapmaya da başladım. Muş, çilek, fındık, kuşburnu, ceviz, mandalina, portakal turşularını görenler ilk başta çok şaşırıyorlar. Son olarak midye turşusu yaptım o da en ilginç turşulardan birisi oldu. İnsanlar belki 10 çeşit turşu biliyordur biz 110 çeşit turşu yapıyoruz. Mesela fındık Karadeniz'in incisidir, neden turşusunu yapmayalım dedim ve onun da turşusunu yaptım" dedi.