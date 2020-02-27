Bu dönerin eşi benzeri yok: Uskumrudan yapılan balık döner

Uskumru ve somon balıklarıyla hazırlanan, lavaş ekmekte ya da dürüm olarak servis edilen balık dönere ilgi yoğun oldu. Cheddar peynir ve hazırlanan özel bir sosla balıkseverlerin beğenisine sunulan balık döner, lezzetiyle yiyenleri şaşırtıyor. İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Yazıbaşı Mahallesi'nde hizmet veren bir gıda şirketi, resmi av zamanında toplanan uskumrulardan balık döner yapıyor.

Soğuk hava deposunda -18 derecede bekletilen balıklar, 8 saat +4 derecede bekletildikten sonra iç organlarından, başlarından ve kuyruklarından arındırılıyor. Kılçıklar ise, özel pensetler yardımıyla teker teker alınıyor. Ardından, yıkama ve süzme işleminden geçirilen balıklar, marinasyona hazır hale geliyor. Özel baharatlarla marine edilen balıklar, döner şişine geçiriliyor. Dönerler hazır hale getirildikten sonra önce -40 derecede şoklanıyor, ardından da kutulanıyor. Kutulanan balık dönerler, -18 derecede muhafaza ediliyor.

'İNSANLAR BALIK DÖNERİ SEVER Mİ DİYE ÇOK DÜŞÜNDÜK'

Balık döner firmasının işletmecisi olan Eyüp Kuru, balık döner fikrinin başlarda çok riskli olduğunu söyledi. Profesyonel üretici olarak çok titiz çalıştıklarını dile getiren Kuru, "Firma ve fabrika olarak balık döner alanında dünyada ve Türkiye’de ilk ve tekiz. Profesyonel üretici olarak bu işi yapıyoruz. Bu anlamda çok titizlikle çalışıyoruz. Katkı maddesi olmadan, tamamen doğal bir ürün çıkarmaya çalışıyoruz. Zaten balık kendi özünde bunları kabul etmiyor. Biz de bunu geliştirdik, ürettik ve insanlara sunduk. Aslında bizim için çok riskli bir işti. Bununla ilgili birkaç yerde şube çalışması yaptık, geri çekildik. Sonra tekrar başladık. İnsanlar sever mi, yer mi yemez mi diye çok düşündük. Çünkü insanlar et ve tavuğa alışkın. Ve bunun yanında balık yeme oranı Türkiye’de çok zayıf. Acaba kabullenirler mi diye çok tereddütte kaldık. Bir yandan bunları düşünürken bir yandan şubemizi açtık. Ve insanlardan çok olumlu dönüşler almaya başladık. Bu kadar talep asla beklemiyorduk. İnsanların balığı ve balık döneri bu kadar çabuk kabulleneceğini beklemiyorduk. Gördük ki ön yargılar yıkılabiliyor. Çok riskliydi bizim için. Ama artık et ve tavuk dönerin yanına balık döner de eklendi diyebiliriz” diye konuştu.