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Bu filmden bir kare değil nişan fotoğrafı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 29.08.2019 13:46 | Son Güncelleme

Sıra dışı bir çift, korku filmlerini aratmayan bir kareografi ile nişan fotoğraflarını başka bir seviyeye taşımışlar. İşte o fotoğraflar...

Bu filmden bir kare değil nişan fotoğrafı!

İnsanlar güzel fotoğraf çekimleri ile özel günleri kutlamayı severler. O fotoğraflar, özel anlarını önemli insanlarla paylaşmaya yardımcı olur ve aynı zamanda yıllarca sürecek bir hatıra oluşturur. Ve birçoğu popüler olana yönelirken, kendi fikirlerini ya da yaratı dokunuşları eklemeyi unuturlar. Sonuç olarak, çok fazla özdeş düğün ve nişan fotoğrafları var. Neyse ki, hala kendi fikirlerini ve zevklerini göstermek için korkmayan insanlar mevcut. Birazdan göreceğiniz çift de tam olarak böyle. Nişan fotoğraflarını farklı bir konseptte uygulayarak olağanın dışına çıkmayı başarmışlar. Korku filmlerinden esinlenerek yapılan bu çekimle film sahnelerini aratmayan güzel bir anıya imza atmışlar.

İşte o nişan fotoğrafları...

Vanessa Lawson ve Josh Morden adlı sıra dışı çift, nişan fotoğraflarının çekimlerinde korku filmlerine olan ortak sevgilerini ifade etmeye karar verdi.

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Çift, “13. Cuma” temasını seçti ve fotoğrafları fotoğrafçı Brandon Gray tarafından çekildi.

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Fotoğraf serisi, ünlüleri beklenmedik bir dizi olaya sürüklenerek meşhur olan Kamp Crystal Lake'in yakınında yürüyen çiftle başlar. Geri kalan fotoğrafları ve hikayenin sonunu görmek için bakmaya devam edin!

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