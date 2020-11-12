Bu gerçeği herkesin bilmesi gerekiyor! Tavuklar yıllar içinde...

Yediklerimiz hakkında her şeyi biliyoruz ya da bildiğimizi zannediyoruz. Çünkü etiketleri dikkatli okuyoruz. Peki bu bilgilerimizden emin miyiz?

ÇOĞU ÜLKEDE GDO'LU BİTKİLERİN YETİŞTİRİLMESİNE İZİN VERİLMEKTEDİR

Ülkelerin çoğunda, genetiği değiştirilmiş mahsuller herhangi bir kısıtlama olmaksızın yetiştirilebilir, çünkü bu tür mahsullerin doğal mahsullerden daha zararlı olduğuna dair hala bilimsel bir kanıt yoktur. En yaygın soya fasulyesi, mısır, pamuk, kanola ve şeker pancarıdır.

HAKİKİ BALZAMİK SİRKE ASLA UCUZ DEĞİLDİR

Geleneksel balzamik sirke, taze hasat edilmiş beyaz üzümlerin suyundan üretilir, bir konsantre oluşturmak için kaynatılır ve daha sonra en az 3 yıl (en iyi türler - 100 yıla kadar) yavaş bir yaşlandırma süreciyle fermente edilir. Elbette böylesine karmaşık bir üretim süreci fiyatı etkiliyor.

BÖCEK YİYORUZ VE BUNU BİLMİYORUZ BİLE

E120 olarak da bilinen gıda pigmenti karmin, gıda ürünlerine kırmızı renk katmak için kullanılır. Ancak herkes, karmin asidinin kırmız böceklerinden üretildiğini bilmiyor.

KETÇAP DOMATESSİZ ÜRETİLEBİLİR

Domatesler ucuz olmasına rağmen genellikle elma püresi, farklı koyulaştırıcılar, renklendiriciler ve diğer katkı maddeleri gibi daha ucuz malzemelerle değiştirilirler. Sahte ketçabı ayırt etmek için önce rengine bakın kırmızı veya koyu kırmızı olmalıdır. Tutarlılık açısından gerçek ketçap çok sulu olmamalıdır.