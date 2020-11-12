Bu gerçeği herkesin bilmesi gerekiyor! Tavuklar yıllar içinde...

Yediklerimiz hakkında her şeyi biliyoruz ya da bildiğimizi zannediyoruz. Çünkü etiketleri dikkatli okuyoruz. Peki bu bilgilerimizden emin miyiz?
Ülkelerin çoğunda, genetiği değiştirilmiş mahsuller herhangi bir kısıtlama olmaksızın yetiştirilebilir, çünkü bu tür mahsullerin doğal mahsullerden daha zararlı olduğuna dair hala bilimsel bir kanıt yoktur. En yaygın soya fasulyesi, mısır, pamuk, kanola ve şeker pancarıdır.
Geleneksel balzamik sirke, taze hasat edilmiş beyaz üzümlerin suyundan üretilir, bir konsantre oluşturmak için kaynatılır ve daha sonra en az 3 yıl (en iyi türler - 100 yıla kadar) yavaş bir yaşlandırma süreciyle fermente edilir. Elbette böylesine karmaşık bir üretim süreci fiyatı etkiliyor.
E120 olarak da bilinen gıda pigmenti karmin, gıda ürünlerine kırmızı renk katmak için kullanılır. Ancak herkes, karmin asidinin kırmız böceklerinden üretildiğini bilmiyor.
Domatesler ucuz olmasına rağmen genellikle elma püresi, farklı koyulaştırıcılar, renklendiriciler ve diğer katkı maddeleri gibi daha ucuz malzemelerle değiştirilirler. Sahte ketçabı ayırt etmek için önce rengine bakın kırmızı veya koyu kırmızı olmalıdır. Tutarlılık açısından gerçek ketçap çok sulu olmamalıdır.
Krakerlerdeki delikler dekoratif bir dokunuş değildir. Aslında krakerlerin düzgün pişmesini sağlıyorlar. Aksi takdirde o kadar ince ve gevrek olmazlardı. Bu arada, ABD'de üretilen ilk krakerlerin elle yapılan delikleri vardı. Sayıları 13 idi, bu da o sırada ülkenin eyaletlerinin sayısına karşılık geliyordu.
Jelatin, renklendiriciler ve diğer bileşenlerin yanı sıra, çiğneme gerektiren meyve atıştırmalıkları ayrıca palmiye ağaçlarının yapraklarından elde edilen bir balmumu olan karnauba mumu içerir. Aynı balmumu otomobil cilaları, mobilya cilaları için kullanılır ve hatta güzellik endüstrisinde bile kullanılır.
Son 60 yılda tavuklar, özellikle göğüs ve bacakları çok daha büyük hale geldi. Bazıları, bu değişikliklerden ilave hormon ve steroidlerin sorumlu olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, bazı çiftçiler tavukların büyümesinin yasaklanmış ilaçlardan değil, gelişmiş modern üreme, daha iyi yaşam koşulları ve düzenli veteriner gözetimi nedeniyle olduğunu iddia ediyor.
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