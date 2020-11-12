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Bu gerçeği herkesin bilmesi gerekiyor! Tavuklar yıllar içinde...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.11.2020 08:23 | Son Güncelleme:
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Bu gerçeği herkesin bilmesi gerekiyor! Tavuklar yıllar içinde...

Gıdalar konusundaki düşüncenizi değiştirebilecek merak uyandırıcı gerçekleri öğrenmeye ne dersiniz. İşte o liste...

Yediklerimiz hakkında her şeyi biliyoruz ya da bildiğimizi zannediyoruz. Çünkü etiketleri dikkatli okuyoruz. Peki bu bilgilerimizden emin miyiz?

ÇOĞU ÜLKEDE GDO'LU BİTKİLERİN YETİŞTİRİLMESİNE İZİN VERİLMEKTEDİR

Ülkelerin çoğunda, genetiği değiştirilmiş mahsuller herhangi bir kısıtlama olmaksızın yetiştirilebilir, çünkü bu tür mahsullerin doğal mahsullerden daha zararlı olduğuna dair hala bilimsel bir kanıt yoktur. En yaygın soya fasulyesi, mısır, pamuk, kanola ve şeker pancarıdır.

HAKİKİ BALZAMİK SİRKE ASLA UCUZ DEĞİLDİR

Geleneksel balzamik sirke, taze hasat edilmiş beyaz üzümlerin suyundan üretilir, bir konsantre oluşturmak için kaynatılır ve daha sonra en az 3 yıl (en iyi türler - 100 yıla kadar) yavaş bir yaşlandırma süreciyle fermente edilir. Elbette böylesine karmaşık bir üretim süreci fiyatı etkiliyor.

BÖCEK YİYORUZ VE BUNU BİLMİYORUZ BİLE

E120 olarak da bilinen gıda pigmenti karmin, gıda ürünlerine kırmızı renk katmak için kullanılır. Ancak herkes, karmin asidinin kırmız böceklerinden üretildiğini bilmiyor.

KETÇAP DOMATESSİZ ÜRETİLEBİLİR

Domatesler ucuz olmasına rağmen genellikle elma püresi, farklı koyulaştırıcılar, renklendiriciler ve diğer katkı maddeleri gibi daha ucuz malzemelerle değiştirilirler. Sahte ketçabı ayırt etmek için önce rengine bakın kırmızı veya koyu kırmızı olmalıdır. Tutarlılık açısından gerçek ketçap çok sulu olmamalıdır.

KRAKERLERİN NEDEN DELİKLERİ VAR?

Krakerlerdeki delikler dekoratif bir dokunuş değildir. Aslında krakerlerin düzgün pişmesini sağlıyorlar. Aksi takdirde o kadar ince ve gevrek olmazlardı. Bu arada, ABD'de üretilen ilk krakerlerin elle yapılan delikleri vardı. Sayıları 13 idi, bu da o sırada ülkenin eyaletlerinin sayısına karşılık geliyordu.

ÇİĞNEME GEREKTİREN MEYVELİ ATIŞTIRMALIKLAR OTOMOBİL CİLALARIYLA AYNI BALMUMU İÇERİR

Jelatin, renklendiriciler ve diğer bileşenlerin yanı sıra, çiğneme gerektiren meyve atıştırmalıkları ayrıca palmiye ağaçlarının yapraklarından elde edilen bir balmumu olan karnauba mumu içerir. Aynı balmumu otomobil cilaları, mobilya cilaları için kullanılır ve hatta güzellik endüstrisinde bile kullanılır.

BROILER (ETLİK) PİLİÇLER ÇOK DAHA BÜYÜK HALE GELDİ

Son 60 yılda tavuklar, özellikle göğüs ve bacakları çok daha büyük hale geldi. Bazıları, bu değişikliklerden ilave hormon ve steroidlerin sorumlu olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, bazı çiftçiler tavukların büyümesinin yasaklanmış ilaçlardan değil, gelişmiş modern üreme, daha iyi yaşam koşulları ve düzenli veteriner gözetimi nedeniyle olduğunu iddia ediyor.

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