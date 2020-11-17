Bu gıdalar hızlı ve güçlü sinyal gönderiyor!

Cinsel sağlık konusunda uzmanlaşan akupunktur uzmanı ve Diet For Great Sex kitabının yazarı, 'Harika seksi zihin deneyimi olarak görüyoruz. Ancak fizyolojik olarak sinirlerimizin cinsel organlarımıza hızlı ve güçlü sinyaller göndermesi, kanımızın yeterince akması ve seks hormonlarımızın dengelenmesidir. Tüm bunlar sıraya girdiğinde, daha iyi orgazm oluyoruz, bu yüzden yediklerimiz bizi yatak odasında çok etkiliyor. Kendi hastalarımda gördüm, plana ne kadar bağlılarsa o kadar iyi sonuçlar alıyoruz' diyor.

UYULMASI GEREKEN 8 KURAL

1) Yağ ve şekerden kaçının: Christine şöyle diyor: 'Yağlı, tuzlu yiyecekler kan damarlarını birkaç saat içinde sertleştirerek kan akışının azalmasına neden olur. Ve güçlü bir kan kaynağı sadece erkeklerin cinsel dürtüleri için değil, aynı zamanda kadın zevki ve orgazmı için de önemlidir.'

2) Yeşillik yiyin: Christine, vücudunuz ve harika seks yapmak için en iyi şey yeşillik yemek' diyor. Ispanak veya marul gibi yapraklı yeşillikler kortizolü düşürerek erkek ve kadın cinsel zevki için önemli olan testosteron seviyelerinin normalleşmesine yardımcı olur.