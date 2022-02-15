Bu gol uzun süre akıllardan çıkmaz! Tuzlaspor'da Okwuchukwu Ezeh'den Bursaspor'a muazzam gol...

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bursaspor, Tuzlaspor'u ağırladı. Deplasman ekibi karşılaşmayı 9 kişi tamamlasa da Bursa'dan 3 puanla dönmeyi bildi.

EZEH YILIN GOLÜNÜ ATTI

Okwuchukwu Ezeh, Bursaspor ağlarına yıllarca unutulmayacak düzeyde bir gol attı. Yarı sahanın biraz gerisinden ve sağ taç çizgisinin önünden kaleye vurduğu şut ağlarla buluştu. Bu vuruş sonrası Bursasporlu futbolcular ve taraftarlar büyük şok yaşadı.

BURSA İÇİN SİRENLER ÇALIYOR

Bu sonuçla 24 puanda kalan Bursaspor küme düşme hattında kaldı. Tuzlaspor ise 30 puanla 9. sıraya yükseldi.

