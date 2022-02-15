SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Bursaspor
  4. Bu gol uzun süre akıllardan çıkmaz! Tuzlaspor'da Okwuchukwu Ezeh'den Bursaspor'a muazzam gol...

Bu gol uzun süre akıllardan çıkmaz! Tuzlaspor'da Okwuchukwu Ezeh'den Bursaspor'a muazzam gol...

15.02.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzlaspor, 9 kişi mücadele ettiği Bursaspor deplasmanında 1-0'lık galibiyetle döndü. Karşılaşmada tek gol Ezeh'den geldi. Ezeh'in attığı gol sosyal medyada gündem oldu. Bazıları tarafından yılın golü olarak nitelendirilen bu vuruş Türkiye dışında da paylaşım rekorları kırdı.

Bu gol uzun süre akıllardan çıkmaz! Tuzlaspor'da Okwuchukwu Ezeh'den Bursaspor'a muazzam gol...

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bursaspor, Tuzlaspor'u ağırladı. Deplasman ekibi karşılaşmayı 9 kişi tamamlasa da Bursa'dan 3 puanla dönmeyi bildi.

EZEH YILIN GOLÜNÜ ATTI

ezeh

Okwuchukwu Ezeh, Bursaspor ağlarına yıllarca unutulmayacak düzeyde bir gol attı. Yarı sahanın biraz gerisinden ve sağ taç çizgisinin önünden kaleye vurduğu şut ağlarla buluştu. Bu vuruş sonrası Bursasporlu futbolcular ve taraftarlar büyük şok yaşadı.

BURSA İÇİN SİRENLER ÇALIYOR

Bu sonuçla 24 puanda kalan Bursaspor küme düşme hattında kaldı. Tuzlaspor ise 30 puanla 9. sıraya yükseldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursaspor'un borcu korkuttu!Bursaspor'un borcu korkuttu!
Nihat Özdemir'den flaş yayın ihalesi açıklamasıNihat Özdemir'den flaş yayın ihalesi açıklaması
Hagi'den iddialara cevapHagi'den iddialara cevap
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Tuzlaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Skandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdim

Skandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdim

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

Herkes Löw derken sürpriz hamle!

Herkes Löw derken sürpriz hamle!

Bonservisi yok artık dedirtti! Yuvadan uçuyor...

Bonservisi yok artık dedirtti! Yuvadan uçuyor...

Bu olay futbol tarihine geçer! Hakemin verdiği karar dünya gündemine oturdu

Bu olay futbol tarihine geçer! Hakemin verdiği karar dünya gündemine oturdu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Suriye'ye giderken vasiyetini yazmış!

Suriye'ye giderken vasiyetini yazmış!

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

"Krizin sebebi aile değil" dedi! İmalı sözler

"Krizin sebebi aile değil" dedi! İmalı sözler

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.