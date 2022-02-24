Bu hafta 10 film sinemaseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.

Christoffer Boe'nin yönetmenliğini yaptığı, Nikolaj Coster-Waldau, Katrine Greis-Rosenthal ve Flora Augusta'nın başrollerinde yer aldığı "Bir Tutam Açlık" izleyici ile buluşacak.

Danimarka ve İsveç ortak yapımı film, yemek antropolojisi alanında uzman Maggi ve usta şef Carsten çiftinin, Danimarka'nın en iddialı restoranını açma fikriyle yola çıkmalarını konu ediniyor.

- "Kasa: Büyük Soygun"

Freddie Highmore, Astrid Berges-Frisbey, Sam Riley, Liam Cunningham ve Jose Coronado'nun rol aldığı "Kasa: Büyük Soygun", Jaume Balaguere yönetmenliğinde sinema perdesine taşınıyor.

Aksiyon ve gerilim ağırlıklı film, içinde büyük bir hazinenin olduğu bir kasayı açmaya çalışan bir adamın hikayesini odağına alıyor.

- "Gizli Gerçek"

Aneesh Chaganty'nin yönettiği ve Sarah Paulson, Kiera Allen, Sara Sohn ile Pat Healy'nin oynadığı "Gizli Gerçek" haftanın bir diğer gerilim filmi olacak.

İspanyol yapımı film, baskıcı bir anne ile kızı arasında yaşanan sıra dışı olayları konu alıyor.

- "Cyrano"

Joe Wright'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Cyrano", Roxanne'in ona duyduğu aşka karşılık vermeyeceğine dair kendini ikna eden Cyrano de Bergerac'in, Roxanne'in sevgisini kazanmaya çalışan genç Christian'a yardım etmesini anlatıyor.

Erica Schmidt'in senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki müzikalin başrollerinde Haley Bennett, Peter Dinklage, Kelvin Harrison, Ben Mendelsohn ve Bashir Salahuddin yer alıyor.

- "Sadece Bir Gece"

Tuba Ünsal, Cemal Hünal, Gürgen Öz, Duygu Şen ve Gerfi Benveniste'nin başrollerinde oynadığı "Sadece Bir Gece" yerli romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Sinan Biçici'nin yönetmenliğini üstlendiği film, bir aldatma sonucu evliliklerinde bir dönüm noktasına gelen Tamer ve Begüm çiftinin hikayesini konu ediniyor.

- "Mavzer"

Fatih Özcan'ın yönettiği ve senaryosunu kaleme aldığı filmde, Serhat Kılıç, Ozan Çelik, Seda Türkmen ve Burçak Dilekli başrolleri paylaşıyor.

İç Anadolu'nun yoksullukla mücadele eden, ihmal edilmiş bir dağ köyünde geçen dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Veysi hayatını İç Anadolu'daki bir köyde sürdürmektedir. Oğlu Mustafa ile birlikte bir sabah koyunlarının yanına giden Veysi'nin sürüsüne bir kurt sürüsü saldırır. Veysi koyunlarının çoğunu bu saldırıda kaybeder. Bu olayın üzerine sürüsünü korumak için daha iyi bir silaha ihtiyaç duyar ve bu da tüfeklerin kralı olarak nitelendirilen mavzerdir."

- "Beni Sevenler Listesi"

Emre Erdoğdu'nun yönettiği "Beni Sevenler Listesi"nin oyuncu kadrosunda Halil Babür, Hayal Köseoğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Sermet Yeşil ve Nazlı Bulum yer alıyor.

Dram türündeki film, Beyoğlu'nun Cihangir semtinde yaşayan uyuşturucu satıcısı bir adamın artık çevresi tarafından sevilmeyeceğine dair bir paranoya kapılmasını konu ediniyor.

- Haftanın yerli korku filmleri "Fabrika" ve "Lietli: Cin Kabilesi"

Muhammet Kınık, Hakan Alagöz, Tolga Bengü, Özcan Yiğit ve Seçil Gülen Komi gibi isimlerin rol aldığı "Fabrika" ile Cemal Aşkın Alpçetin ve Can Yelkenciler'in yönettiği "Lietli: Cin Kabilesi" yerli korku filmi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

- "Mutlu Canavar Ailesi 2"

Holger Tappe'in yönettiği ve Emily Watson, Nick Frost, Jessica Brown Findlay ile Catherine Tate'in seslendirdiği, haftannın tek animasyon filmi "Mutlu Canavar Ailesi 2", minik seyircilerin beğenisini bekliyor.

