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Bu hafta 11 film vizyona girecek

28.04.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu hafta 11 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 11 film sinemaseverlerle buluşacak.

Anastasiia Budiashkina, Sabrina Rubtsova ve Caterina Barloggio'nun başrollerinde oynadığı Fransa, İsviçre ve Ukrayna ortak yapımı "Olga" izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Filme adını veren "Olga" karakterini, 2016 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna'yı temsil eden eski milli cimnastikçi Anastasia Budiashkina oynuyor. Filmdeki diğer cimnastikçileri de profesyonel sporcular canlandırıyor.

Çok ödüllü kısa film yönetmeni Elie Grappe'nin ilk uzun metrajlı filmi olan yapım, olimpiyatlarda altın madalyaya ulaşma hayali için mücadele eden 15 yaşındaki Ukraynalı yetenekli bir cimnastikçinin, Avrupa Şampiyonası yaklaşırken Kiev'deki Turuncu Devrim'le dünyasının altüst olmasını konu ediniyor.

- "Yetenekli Bay Cage"

Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Neil Patrick Harris ve Ike Barinholtz'un başrollerinde yer aldığı "Yetenekli Bay Cage"un yönetmen koltuğunda, Tom Gormican oturuyor.

Gormican'ın senaryosunu Kevin Etten ile birlikte kaleme aldığı filmin konusu, özetle şöyle:

"Artık istediği işleri alamayan ve maddi sıkıntı çekmeye başlayan Nic Cage, kendisinin büyük hayranı olan zengin Javi'nin doğum gününe katılması için gelen 1 milyon dolarlık teklifi kabul eder. CIA tarafından Javi'nin mafya yanını da öğrenen Cage, CIA için gizli ajanlık yapmak durumunda kalır."

- "Annemin Zamanı"

Hakan Gürtop'un yönettiği ve Uğur Çavuşoğlu, Meriç Başaran, Gonca Yakut ile Serkan Ekşioğlu'nun oynadığı "Annemin Zamanı", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Sadık Güneş'in senaryosunu yazdığı film, köyden kente göç eden ve yaşlılığında şehir hayatına mecbur kalan bir Anadolu kadınının hikayesini anlatıyor.

Alzheimer hastalığını odağına alan film, bugün aile ve toplum hayatında yaşanan pek çok sorunu da gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

- "Aynasız Haluk"

Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Algı Eke, Sarp Bozkurt ve Öznur Serçeler'in başrolleri paylaştığı "Aynasız Haluk", bu hafta yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Bülent İşbilen'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, karısı oğlunu alıp kendisini terk ettiğinden beri hayatla bağını koparmış ve kendini mesleğine adamış bir komiserin, suçluları yakalamaya çalışırken kuralları hiçe saymasını konu alıyor.

- "Tam Kafadan Karavana"

Haftanın bir diğer komedi filmi Oğuz Öztürk ve Celal Öztürk'ün birlikte yönettiği "Tam Kafadan Karavana"da da Ali Biçim, Mesut Can Tomay, Efekan Can, Burak Güneş ve Serkan Dağlı rol alıyor.

Film, mali sıkıntılarla boğuşan bir e-spor takımının, zorlu şartlarda turnuvaya hazırlanmaya çalışması sırasında olanları anlatıyor.

- "Zeko İçin"

Kareem Mahmoud Abdel Aziz, Menna Shalabi, Amr Abdulgalil ve Dalia Abdelghany gibi isimlerin oynadığı İranlı yönetmen Peter Mimi'nin filmi "Zeko İçin", ülkenin en zeki çocuğu yarışmasına katılacak olan bir çocuk ve ailesinin bu süreçte yaşadıklarını konu alıyor.

- "Kim Demiş Kötüyüz Diye?"

Pierre Perifel'in beyaz perdeye taşıdığı animasyon film "Kim Demiş Kötüyüz Diye?", suçlu hayvanlardan oluşan usta bir haydut çetesinin örnek birer vatandaş olmaya çalışmasını anlatıyor.

- Haftanın korku filmleri

Bu hafta ayrıca Taneli Mustonen'ın yönetmenliğini yaptığı, Finlandiya yapımı "İkiz", İngiliz yapımı "Şeytanın Laneti", yerli filmler "Zebun" ile "Yakaza: Zehirli Kabile" gerilim ve korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

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