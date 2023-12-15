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Bu hafta sonu sınav var mı, 16 - 17 Aralık ne sınavı var? 2023 - 2024 ÖSYM sınav takvimi!

15.12.2023 11:38 | Son Güncelleme:
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Hafta sonları; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başta olmak üzere çok sayıda kurum sınav yapıyor. Sınavlara ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Peki, bu hafta sonu sınav var mı? 16 - 17 Aralık ne sınavı var? İşte ÖSYM sınav takvimi...

Hafta sonunun yaklaşması ile birlikte çok sayıda vatandaşın merak ettiği konulardan biri de bu hafta sonu okullarda sınav yapılıp yapılmayacağı oldu. Sınavlar hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında "Bu hafta sonu sınav var mı? 16 - 17 Aralık ne sınavı var?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Bu hafta sonu ÖSYM tarafından bir tane sınav yapılacak.

ÖSYM takviminde yer alan bilgilere 17 Aralık 2023 Pazar günü Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 2.Dönem) gerçekleştirilecek.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM'den 2023-YDUS 2. dönem sınavına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 Aralık 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-YDUS 2. Dönem) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 17 Aralık 2023 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin internet adresindeki 'Aday İşlemleri Sistemi' ekranında yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir. "

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