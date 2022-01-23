Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında müthiş bir karşılaşma oynandı. Tam 4 kez direkleri döven Sivasspor ile Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada bu olaydan çok sarı-lacivertli futbolcu Osayi Samuel'in kaleci Berke Özer'e verdiği geri pas konuşuldu.

DÜNYA BASINI YAZDI: SKANDAL HATA

Sivasspor-Fenerbahçe maçında yaşanan bu olay dünya basınında da yankı buldu. Maçın hakeminin büyük bir hata yaptığı tespit edilince Osayi Samuel'in bu geri pası sosyal medyada gündem oldu. Hakem Alper Ulusoy'a ise büyük tepki yağdı.

KURALLARA AYKIRI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Osayi Samuel'in bu pasının oyun kurallarına aykırı olduğu öğrenildi. Oyun kurallarının 12. Maddesinde, "eğer bir oyuncu hakimiyetindeki topu kaleciye pas kuralını hile ile (yerdeki topu kafa ile vermek, ayağıyla topu havaya kaldırıp dizi, göğsü, kafası ile kaleciye vermek) aşma yoluna giderse sarı kart ile cezalandırılıyor ve aleyhine endirekt serbest vuruş veriliyor." ibaresi yer alıyor.

MAÇ TEKRAR EDİLİR Mİ?

Bu olay kural hatası olarak nitelendirilmediği için hakem hatası olarak işlendiği için maçın tekrar edilmesi gibi bir konu bulunmuyor.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

