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Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'

23.01.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçta skordan çok sarı-lacivertli futbolcu Osayi Samuel'in kaleci Berke Özer'e verdiği pas konuşuldu. Sadece Türkiye'de değil dünyadaki spor sitelerinde de manşetleri süsleyen bu olay gündeme oturdu. Osayi Samuel'in verdiği geri pasın kurallar içinde olmadığı öğrenilince maçın hakemi Alper Ulusoy'a tepki yağdı.

Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında müthiş bir karşılaşma oynandı. Tam 4 kez direkleri döven Sivasspor ile Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada bu olaydan çok sarı-lacivertli futbolcu Osayi Samuel'in kaleci Berke Özer'e verdiği geri pas konuşuldu.

DÜNYA BASINI YAZDI: SKANDAL HATA

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Sivasspor-Fenerbahçe maçında yaşanan bu olay dünya basınında da yankı buldu. Maçın hakeminin büyük bir hata yaptığı tespit edilince Osayi Samuel'in bu geri pası sosyal medyada gündem oldu. Hakem Alper Ulusoy'a ise büyük tepki yağdı.

KURALLARA AYKIRI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

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Osayi Samuel'in bu pasının oyun kurallarına aykırı olduğu öğrenildi. Oyun kurallarının 12. Maddesinde, "eğer bir oyuncu hakimiyetindeki topu kaleciye pas kuralını hile ile (yerdeki topu kafa ile vermek, ayağıyla topu havaya kaldırıp dizi, göğsü, kafası ile kaleciye vermek) aşma yoluna giderse sarı kart ile cezalandırılıyor ve aleyhine endirekt serbest vuruş veriliyor." ibaresi yer alıyor.

MAÇ TEKRAR EDİLİR Mİ?

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Bu olay kural hatası olarak nitelendirilmediği için hakem hatası olarak işlendiği için maçın tekrar edilmesi gibi bir konu bulunmuyor.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Sivasspor
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