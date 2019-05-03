Uzmanından gelen bu uyarıları dikkate alarak çok daha doğru ve kaliteli beslenmek mümkün sevgili okur. İşte Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker'den önemli açıklamalar;

Bu hata yemeklerinizi mahvediyor!

Eti ve balığı yüksek ısıda pişirmeyin Etler yüksek ısıda pişirildiğinde, içinde bulunan kimyasal bileşikler açığa çıkıyor. Bu kimyasalaların vücuda alınması da vücudun yaşlanmasını hızlandırıyor ve bazı hastalıklara kapı açıyor. Aynı zamanda yüksek ısı, protein yapısının da bozulmasına sebep. Orta ısı, fırın ya da ızgarada pişirmek besin değerlerini korumak için doğru yöntemlerdir.

Yumurtayı kızgın tavada pişirmeyin, uzun süre haşlamayın Güçlü bir protein kaynağı olan yumurta, kırmızı et ve balıkta olduğu gibi yüksek ısıya maruz kaldığında protein yapısında bozulmalar meydana geliyor. Yumurtayı uzun süre haşlamak da sağlığımız için sıkıntılı bir durum. Yumurtayı 10 dakikadan fazla haşlamayın. Sarısı grileştiğinde sağlıklı olan yumurta kanserojen etki gösteriyor. Yumurtayı çiğ olarak tüketmek de başka bir sorun.

Sebzeleri çok ince doğramayın Meyve ve sebzeler, kesildiklerinde oksijen ve ışığa maruz kalırlar. Bu da onların vitamin ve mineral kaybına neden olur. Bu yüzden meyve ve sebzeleri çok ince doğramamaya özen göstermelisiniz. Besin kaybını önlemek için iri parçalar halinde, ezmeden doğrayabilirsiniz. Kullandığınız bıçağın keskinliği de bu noktada önemli. Kör bıçaklar da yiyeceklerin besin değerlerini olumsuz bir şekilde etkiler.

Kırmızı eti yoğurtla birlikte tüketmeyin Kırmızı et ve süt ürünlerini bir arada tüketmek demir emilimini azaltabiir. Bunun için Beslenme ve Diyet Uzmanı Eker uyarıda bulunuyor: " “İyi bir demir kaynağı olan etleri biber, yeşillikler ve limon gibi C vitamini kaynağı besinlerle yemeniz demir mineralinden en fazla fayda sağlamanıza yardımcı oluyor. Etleri aynı zamanda turunçgil suyu veya domates suyu ile marine ederseniz hem lezzetini hem de besin değerini artırabilirsiniz.”

Zeytinyağını yüksek ısıya maruz bırakmayın Zeytinyağını kesinlikle yüksek ısıda pişirmeyin. Son derece sağlıklı olan bu mucizevi yağ, yüksek ısıyla buluştuğunda faydalı asitlerini kaybediyor. Bunun için Dilan Eker, "Zeytinyağını yemekler piştikten sonra eklemeli ya da soğuk olarak tüketmelisiniz. Ayrıca sıvı yağları güneş ışığından ve ısıdan korumanız, pencere önlerinde ve ocağın hemen yanında tutmamanız besin değeri açısından önemli” diyor.

Kurubaklagillerin pişirme sularını dökmeyin İyi bir şekilde pişirilen kurubaklagillerin protein değerleri artar. Ancak onlardan çok daha fazla yararlanabilmek için haşlama sularını dökmemelisiniz. Bu durum, vitamin kaybına neden olur. Az miktarda su ile pişirerek besin değerlerini kolay bir şekilde koruyun.

Sütü uzun süre kaynatmayın Sütü uzun süre kaynatmak, protein ve vitamin kaybına neden olur. Ancak çiğ de tüketilmemeli çünkü çiğ süt patojen bakteri içerir. Bu da sağlığımızı tehlikeye sokan bir durumdur. Pastorize edilmiş sütler, sağlığımız için değerli bir kaynaktır.

Sert meyvelerin kabuklarını soymayın Meyvelerin kabuklarını atmayın. Sert kabuklu meyveleri yıkadıktan sonra sebze fırçası ile dış yüzeylerini fırçalayarak kimyasallardan kurtulun. Sonrasında kabuklu bir şekilde tüketebilirsiniz. Bu sayede meyvelerden çok daha fazla vitamin ve mineral almış olacaksınız.

Taze meyve sularını bekletmeden tüketin Meyve ve sebzelerin suyunu sıktıktan sonra uzun süre bekletmemelisiniz çünkü bekleyen meyve suyu vitamin kaybına uğrar. Meyve sularının besleyici olabilmesi için sıkıldığı an vakit kaybetmeden tüketilmesi geekir.