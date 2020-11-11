Bu hataları çok sık yapıyoruz! Bulaşık makinesinde tabakların yerleşimi...

Bulaşık makinesi sayesinde kısa sürede birçok bulaşıktan kurtuluyoruz. Zamanımızı mutfakta tüketmememize yardımcı olan bulaşık makinesini yerleştirme aşamasında siz de zorlanıyor musunuz? Eğer makineye bulaşıkları sığdıramıyor ve bulaşıklar pırıl pırıl makineden çıkmıyorsa kesinlikle bu ipuçlarını uygulamalısınız.

BULAŞIK MAKİNESİ NASIL YERLEŞTİRİLİR?

Bulaşık makinesini çok daha etkili kullanmak için tabakları alt rafa, bardakları ise üst rafa yerleştirmelisiniz. Kase gibi küçük kaplarınız var ise onları da bardaklarla beraber üst rafa konumlandırabilirsiniz.

BULAŞIKLARIN YÖNÜNE DİKKAT!

Bardakları kesinlikle düz koymamalısınız. Kaseler yatay olacak şekilde olmalı ve geniş yüzeyleri hafifce yukarı doğru bakmalı. Tabakların çukur kısımları ise merkeze bakacak şekilde pozisyonlandırılmalı.

Çatal, bıçak ve kaşıkları ayrı ayrı bölümlere yerleştirin. Böylelikle yerleştirme aşamasında işiniz daha hızlı bitecek. Kepçe, maşa, kevgir gibi büyük gereçleri ise bu bölüme değil üst rafa yatay bir şekilde koymalısınız.

GELDİK EN HASSAS NOKTAYA: TENCERE VE TAVALAR

Büyük hacimli tencere ve tavaları alt rafın kenar kısımlarına yerleştirirseniz hem fazla alan kaplamalarına engel olacak hem de iyi bir şekilde temizlenmelerini sağlayacaksınız. Bu mutfak gereçlerini yerleştirirken tabakları tamamen örtmeyecek şekilde konumlandırmalısınız.



