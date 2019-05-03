YEMEK

Bu hileye kanmayın! Çilekteki tehlikeye dikkat

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.05.2019 09:07 | Son Güncelleme

Gıda hilelerinden sıklıkla sizlere bahsediyoruz, çünkü sağlığımız her şeyden değerli. Et, süt ürünleri, paketli gıdalar derken bu hilelerden yaz meyveleri de nasibini aldı. Yazın vazgeçilmez tatlarından keyifle ve sağlıkla faydalanmak için bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

Bu hileye kanmayın! Çilekteki tehlikeye dikkat

Yazın gelmesiyle birlikte tezgahlar da renklenmeye başladı. Çilek, karpuz, kiraz, kavun... Yemeye doyamadığımız yaz meyvelerinde de birtakım hileler söz konusu. Ancak bahsedeceğimiz bu ipuçları sayesinde en tazesini ve lezzetlisini siz yiyebilirsiniz.

Çilek

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Çok şaşırtacak bir bilgiyle karşınızdayız. Diyetisyen Tuğçe Kalaycıoğlu, çileğe o cezbedici kokunun verilmesi için üzerine oda spreyleri sıkıldığını ifade ediyor. ÜStelik bu çilekleri iyi bir şekilde yıkamazsanız böbrekleriniz tehlikeye giriyor. Bu spreyli çilekleri yıkamak ne yazık ki onları bu kimyasaldan arındırmaya yetmiyor, kansere neden olabilen bu yapay içerikli çileklerden uzak durun. Güvenmediğiniz tezgahlardan alışveriş yapmayın. Diyetisyen Kalaycıoğlu, iri çileklerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Bunun yanı sıra koyu renkli çilekler yerine daha açık ve doğal tondaki renkli çileklerin tercih edilmesini öneriyor. Çileği 3, 4 defa sudan geçirmelisiniz.

Karpuz

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Karpuzun daha dayanıklı olması için kabak aşısı yapılıyor. Bu aşı karpuz kabuklarını kalınlaştırıyor. Tadı ise her zamankinden daha yavan oluyor. Karpuz seçerken ince kabuklu olmasına dikkat edin.

Kiraz

kiraz

Kiraz henüz çiçekken kimyasal işleme uğruyor. Bu süreçte yapılan aşılama, kirazın daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Ayrıca kiraz olgunlaştıktan sonra taze ve parlak gözükmesi için mumlama işleminden geçiriliyor. Yani bu süreçlerin hepsi hormonlu kiraz tüketimine neden oluyor.

Kayısı

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Malatya kayısısı son derece lezzetli ve sağlığa faydalıdır. Bu kayısıyı yemek için haziran ayını beklemelisiniz. Haziran ayından önce Malatya kayısısı olarak satılanlardan uzak durun. Bu meyvelerin kalitesi düşüktür ve hormonludur.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ürünlerin üzerinde yazması lazım. Dikkat müslüman Türkler tarafından üretilmiştir diye.
öylede ölcez böylede olcez ona dıkkat et buna dikkat et ne yicez ne yedircez sıkıldım artık
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