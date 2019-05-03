Bu hileye kanmayın! Çilekteki tehlikeye dikkat

Yazın gelmesiyle birlikte tezgahlar da renklenmeye başladı. Çilek, karpuz, kiraz, kavun... Yemeye doyamadığımız yaz meyvelerinde de birtakım hileler söz konusu. Ancak bahsedeceğimiz bu ipuçları sayesinde en tazesini ve lezzetlisini siz yiyebilirsiniz.

Çilek

Çok şaşırtacak bir bilgiyle karşınızdayız. Diyetisyen Tuğçe Kalaycıoğlu, çileğe o cezbedici kokunun verilmesi için üzerine oda spreyleri sıkıldığını ifade ediyor. ÜStelik bu çilekleri iyi bir şekilde yıkamazsanız böbrekleriniz tehlikeye giriyor. Bu spreyli çilekleri yıkamak ne yazık ki onları bu kimyasaldan arındırmaya yetmiyor, kansere neden olabilen bu yapay içerikli çileklerden uzak durun. Güvenmediğiniz tezgahlardan alışveriş yapmayın. Diyetisyen Kalaycıoğlu, iri çileklerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Bunun yanı sıra koyu renkli çilekler yerine daha açık ve doğal tondaki renkli çileklerin tercih edilmesini öneriyor. Çileği 3, 4 defa sudan geçirmelisiniz.

Karpuz

Karpuzun daha dayanıklı olması için kabak aşısı yapılıyor. Bu aşı karpuz kabuklarını kalınlaştırıyor. Tadı ise her zamankinden daha yavan oluyor. Karpuz seçerken ince kabuklu olmasına dikkat edin.