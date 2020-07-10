Bu içeceği ilk kez duyacaksınız! Faydalarını gören bağımlısı oluyor...

Kökeni Kafkasya’ya kadar dayanan ve şifa kaynağı olarak anılan su kefiri, adeta mucize bir içecek olarak görülüyor. Bu yüzden sağlıklı ve uzun yaşamın kaynağı olan bu kefirin faydaları da saymakla bitmiyor. Gelin hep birlikte su kefirini biraz daha yakından tanıyalım.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Su kefirinin yapısında farklı türlerde probiyotikler bulunur. Bulunan bu probiyotikler de bağırsaklarınızda bulunan parazitlerin temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca düzenli olarak tükettiğiniz su kefiri sayesinde mide asidiniz dengelenir ve yediğiniz yemekleri sindirmeniz daha kolay olur. Böylece midenizin rahatlamasına da destek olmuş olursunuz. Kadınlardaki idrar yolu enfeksiyonlarının tekrar oluşmamasına da yardım eder. Bağırsak hastalıklarından korunmak istiyorsanız su kefirini evde hazırlayarak düzenli bir şekilde tüketebilirsiniz.

VÜCUT DİRENCİNİ ARTTIRIR

Yüzyıllardır yapılan araştırmalar su kefirinin bağışıklık sistemi üzerinde oldukça etkili olduğunu ifade eder. Viral enfeksiyon ve cilt problemlerine karşı vücudun direncini arttıran bu içecek, sizi hastalıklardan uzak tutarak daha sağlıklı yaşamanıza destek olur. Özellikle mevsim geçişlerinde oluşan havadan etkilenen bir yapınız varsa, su kefiri tüketebilirsiniz. Vücuttaki bakteri ve mikrobun etkisini azaltan su kefiri adeta bir ilaç niteliği taşır. Ancak bağışıklık sisteminizle ilgili bir probleminiz varsa su kefirini tüketmeden önce ilk olarak doktorunuza danışmalısınız.