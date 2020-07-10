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Bu içeceği ilk kez duyacaksınız! Faydalarını gören bağımlısı oluyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Son zamanların en popüler besinlerinden biri olan su kefiri, bağırsak sağlığının ve sağlıklı yaşamın anahtarı olan bir içecek haline geldi. Mayalanmış kefirden farklı olan bu içeceği özellikle süt ürünlerine karşı alerjisi olanlar için mükemmel bir seçenek. Peki, adının dillerden düşmediği su kefirinin faydaları nelerdir? İşte su kefirinin çok az bilinen faydaları...

Bu içeceği ilk kez duyacaksınız! Faydalarını gören bağımlısı oluyor...

Kökeni Kafkasya’ya kadar dayanan ve şifa kaynağı olarak anılan su kefiri, adeta mucize bir içecek olarak görülüyor. Bu yüzden sağlıklı ve uzun yaşamın kaynağı olan bu kefirin faydaları da saymakla bitmiyor. Gelin hep birlikte su kefirini biraz daha yakından tanıyalım.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Su kefirinin yapısında farklı türlerde probiyotikler bulunur. Bulunan bu probiyotikler de bağırsaklarınızda bulunan parazitlerin temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca düzenli olarak tükettiğiniz su kefiri sayesinde mide asidiniz dengelenir ve yediğiniz yemekleri sindirmeniz daha kolay olur. Böylece midenizin rahatlamasına da destek olmuş olursunuz. Kadınlardaki idrar yolu enfeksiyonlarının tekrar oluşmamasına da yardım eder. Bağırsak hastalıklarından korunmak istiyorsanız su kefirini evde hazırlayarak düzenli bir şekilde tüketebilirsiniz.

VÜCUT DİRENCİNİ ARTTIRIR

Yüzyıllardır yapılan araştırmalar su kefirinin bağışıklık sistemi üzerinde oldukça etkili olduğunu ifade eder. Viral enfeksiyon ve cilt problemlerine karşı vücudun direncini arttıran bu içecek, sizi hastalıklardan uzak tutarak daha sağlıklı yaşamanıza destek olur. Özellikle mevsim geçişlerinde oluşan havadan etkilenen bir yapınız varsa, su kefiri tüketebilirsiniz. Vücuttaki bakteri ve mikrobun etkisini azaltan su kefiri adeta bir ilaç niteliği taşır. Ancak bağışıklık sisteminizle ilgili bir probleminiz varsa su kefirini tüketmeden önce ilk olarak doktorunuza danışmalısınız.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Su kefirini içtiğinizde metabolizma hızınız yükselir ve yağ yakımını başlatırsınız. Böylece bu içecek ile doğrudan zayıflayamasanız da zayıflama sürecini hızlandırmış olursunuz. Ayrıca yemeklerin sindirilmesine sağladığı kolaylık sayesinde de vücudunuzdaki ödem ve şişliğin oluşmasını da önlemiş olursunuz.

KANSERE KARŞI KORUYUCU GÖREVİ GÖRÜR

Vücudu kanserli hücrelerden koruyan doğal ürünler arasında su kefiri de yer alır. Ayrıca vücudun direncini yükselten su kefiri, kanserli hücrelerin vücuda yayılmasına da engel olur. Yüksek oranda antioksidan içeren bu kefir sayesinde kanserden uzak bir hayat yaşayabilirsiniz.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Probiyotik bakımından zengin olan su kefiri, diyabetik hastaların kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine de yardımcı olur. Ayrıca sıklıkla tüketilen gazlı içeceklere oranla su kefirinin içerisindeki düşük şeker seviyesi, şeker hastaları için ideal bir tercihtir. Su kefirini diyet öğünlerinizde ve ara öğünlerinizde de kullanabilirsiniz. Yapılışında süt yerine su kullanılması sayesinde vegan ve laktoz intoleranslı bireyler tarafından da rahatlıkla tüketilebilir.

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