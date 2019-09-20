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Bu iki farklı ırkın yavrusu sizce neye benzer? İşte yanıtı...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 20.09.2019 11:34 | Son Güncelleme

Karışık ırk köpek, farklı ırktan iki köpeğin çiftleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan, her iki türün özelliklerini de taşıyan sevimli bir köpek türüdür. İşte o karışık ırklar...

Bu iki farklı ırkın yavrusu sizce neye benzer? İşte yanıtı...

Her köpek ırkının kendine has özellikleri vardır, onları sevmemizin sebeplerinden biri de budur zaten. Kimisi küçüktür, kimisi devasa, kiminin tüyleri göz alırken kimi oyunculuğuyla öne çıkar. Bir de karışık ırklar vardır, anne ve babasının en güzel özelliklerini bir bünyede toplayan dünya sevimlisi köpeklerdir bunlar. Mesela bir Husky ile Alman Kurdunun çiftleşmesinde ortaya çıkabilecek güzelliği gözünüzün önüne getirmeye çalışın! İşte birbirinden sevimli 21 karışık ırk köpek...

1. Bir Pug ile bir Husky çiftleşirse ortaya nasıl bir köpek çıkar hayal edebiliyor musunuz?

1.

2. Doberman ile Corgi karışımı bir harika!

2.

3. Alman Kurdu ile Husky karışımı gerçekten muhteşem bir canlı.

3.

4. Karşınızda İngiliz Bulldog ile Dachshund karışımının ürünü.

4.

5. Rottweiler ile Avustralya çoban köpeği çiftleşirse…

5.

6. Bu Alman kurdu ile Husky karışımının bir gözü anneden diğeri babadan.

6.

7. Anne Corgi, baba Avustralya çoban köpeği, bakışlar efsane…

7.

8. Dünya tatlısı iki ırk; Golden Retriever ve Dachshund.

8.

9. Görünüş Corgi, tüyler Avustralya çoban köpeği.

9.

10. Dünyanın en iri köpek ırklarından biri olan Newfoundland ile Border Collie karışımı.

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11. Bu da bir başka Alman kurdu, Husky karışımı...

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12. Ebeveynlerden birinin Husky olduğu o gözlerden çok belli.

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13. Belki de ilk defa göreceğiniz bir karışık ırk; Corgi ve Pug. Biraz Tazmanya canavarına benziyor sanki…

13.

14. Burada çok fazla karışım var, yarı Golden Retriever, çeyrek Husky, çeyrek Boxer.

14.

15. Boxer ile Shar-Pei karışımı resmen Scobby Do olmuş.

15.

16. Bunlar da Husky ve Alman kurdu kırması.

16.

17. Tilkiyi andıran görünüşüyle Husky/Pomeranian karışımı.

17.

18. Devasa bir ırk olan Alaska Malamutu ile zarif Weimaraner karışımı.

18.

19. Alman kurdu/Corgi karışımı, gözlerin güzelliği…

19.

20. Yukarıdakine hiç benzemese de bu arkadaş da Alman kurdu/Corgi karışımı.

20.

21. Pitbull/Dalmaçyalı çiftleşmesinden bu güzellik ortaya çıkmış.

21.

22. Sevimli Corgi ile haşin Pitbull karışımı bu tatlı köpüş oluyor.

22.

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