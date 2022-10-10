SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Bu imza çok konuşulur! Barcelona'dan resmen ayrıldı

Bu imza çok konuşulur! Barcelona'dan resmen ayrıldı

10.10.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Atletico Madrid, Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız yıldız futbolcu Antoine Griezmann ile 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

Bu imza çok konuşulur! Barcelona'dan resmen ayrıldı
Antoine Griezmann

Antoine Griezmann

FRA Fransa
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanya ekiplerinden Atletico Madrid çok konuşulacak bir transfere imza attı. İspanyol ekibinden yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yazından bu yana kiralık olarak takımda yer alan Griezmann'ın bonservisinin alınması için Barcelona ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kırmızı beyazlı kulüp, Barcelona ile varılan anlaşmanın ardından 31 yaşındaki Griezmann ile 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli sözleşme imzalandığını bildirdi.

EN GOLCÜ 4. İSİM

61eecef175980b6c733d322704c8d65cdee5fef9

Atletico'da 304 resmi maça çıkan Griezmann, 144 gol ve 59 asist ile kulüp tarihinin en golcü 4. futbolcusu olarak biliniyor. Griezmann bu sezon şimdiye kadar oynanan maçlarda Atletico formasıyla 3 gol kaydetti.

BONSERVİS BEDELİ...

ea02dc211cb143ad9945fba3aee8abe5

Diğer yandan Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, geçen hafta sonunda İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Griezmann'ın bonservis bedeli olarak Atletico Madrid'den 20 milyon avro ve başarıya bağlı olarak ek 4 milyon avro alacaklarını söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Efsane futbolcu Casillas, eşcinsel olduğunu açıkladı!Efsane futbolcu Casillas, eşcinsel olduğunu açıkladı!
Dün gece yarısı açıkladı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan ayrılık sinyali...Dün gece yarısı açıkladı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan ayrılık sinyali...
Okan Buruk'u çıldırtan hamle! Jesus'tan G.Saray'a transfer çalımıOkan Buruk'u çıldırtan hamle! Jesus'tan G.Saray'a transfer çalımı
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika griezmann ligi yaşında ak ekipleri da,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Emeklilik kararını açıkladı! Tarafta şokta...

Emeklilik kararını açıkladı! Tarafta şokta...

Paylaşım rekoru kırıyor! 50 metre depar attı ve...

Paylaşım rekoru kırıyor! 50 metre depar attı ve...

Arda Turan'ın hayali, F.Bahçe'ye gidiyor!

Arda Turan'ın hayali, F.Bahçe'ye gidiyor!

Süper Lig'de VAR dönemi bitti mi? Başkan açıkladı...

Süper Lig'de VAR dönemi bitti mi? Başkan açıkladı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.