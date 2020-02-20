‘Bu kadar da olmaz’ Didim’de sahnelendi

Aydın’ın Didim ilçesinde, "Bu Kadar da Olmaz" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Didim Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi’nde yazarlığı ve yönetmenliğini Emrah Çamdereli’nin yaptığı "Bu Kadar da Olmaz" adlı iki perdelik tiyatroda İpek Tenolcay, Burçin Bildik, Arzu Yanardağ ve Toygun Ateş rol aldı.

Bir açıklıma yapan tiyatrocu ve oyun yazarı Emrah Çamdereli, “Bu Kadar Da Olmaz” tiyatro oyununda, “Çocuk yapmak için kocasını sürekli, türlü oyunlarla baştan çıkarmaya çalışan Oya ve çocuk istemediği için karısından kaçmaya çalışan Çetin’in ev içindeki tatlı kaçma kovalamaca başlar. Oya’nın maceraperest annesi Suzan’ın eve gelmesiyle, iç güveysi olan Çetin için işler daha da zorlaşır. Ancak asıl kriz Çetin’in babasının eve gelmesiyle çıkar. Dünürler arasında enerjisi gittikçe yükselen, bir flört başlar. Kayınvalide ve kayınpeder arasındaki bu yakınlaşma Oya ve Çetin’i çileden çıkarır” diye konuştu.

