Bu karara şaştı kaldı! İsmail Kartal'dan talimat: Yıldız isme kapıyı gösterdi

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kadro yapılanması tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertli yönetim, bir yandan takıma yapılacak takviyeler üzerinde çalışırken diğer taraftan mevcut kadrodaki yabancı oyuncu sayısını azaltmak için formüller arıyor.

Yabancı kontenjanındaki yoğunluk nedeniyle bazı futbolcuların geleceği belirsizliğini korurken, özellikle sağ bek bölgesinde önemli bir değişimin yaşanabileceği belirtiliyor.

SEMEDO İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Takvim’in haberine göre Fenerbahçe, kadroda yeni transferlere yer açabilmek adına Nelson Semedo ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Sarı lacivertli yönetimin, Semedo’nun ayrılığı sonrasında sağ bek pozisyonunu yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Bu bölgede yapılacak yeni transferin ise U23 kontenjanına uygun olması hedefleniyor.

MIMOVIC İÇİN OLUMSUZ RAPOR

Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunda bulunan Ognjen Mimovic, yaş kriteri nedeniyle U23 kontenjanında değerlendirilebiliyor. Ancak teknik heyetin Sırp futbolcuyla ilgili hazırladığı olumsuz rapor nedeniyle oyuncunun gelecek sezon kadroda düşünülmediği aktarılıyor.

Bu durum, sarı lacivertlilerin sağ bek rotasyonunda yeni bir arayışa yönelmesine neden oluyor.

SAĞ BEKTE HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Semedo ve Mimovic’in durumunun netleşmesiyle birlikte Fenerbahçe’de sağ bek bölgesinde hareketli günlerin yaşanması bekleniyor. Yönetimin hem yabancı kontenjanındaki sorunu çözmek hem de teknik heyetin taleplerini karşılamak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Sarı lacivertlilerde önümüzdeki günlerde sağ bek transferi ve mevcut oyuncuların geleceği konusunda yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.