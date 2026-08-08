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Eren Derdiyok Galatasaray'a geri döndü! İmzayı attı

Galatasaray, eski futbolcusu Eren Derdiyok'u altyapıda görevlendirdi. Futbolculuk kariyerinin ardından Basel altyapısında antrenörlük yapan 38 yaşındaki Derdiyok, sarı-kırmızılıların U17 takımında teknik sorumlu olarak görev yapacak.

Eren Derdiyok Galatasaray'a geri döndü! İmzayı attı
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, eski futbolcusu Eren Derdiyok'u bu kez saha içindeki performansıyla değil, teknik adamlık göreviyle yeniden kulübün bünyesine kattı. Sarı-kırmızılı ekip, 38 yaşındaki Derdiyok'un U17 Futbol Takımı'nın teknik sorumluluğuna getirildiğini açıkladı.

GALATASARAY'DA YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Eren Derdiyok Galatasaray a geri döndü! İmzayı attı 1

Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından antrenörlüğe yönelen Eren Derdiyok, Galatasaray altyapısında görev yapacak. Eski milli futbolcu, U17 takımının teknik sorumlusu olarak genç oyuncuların gelişimine katkı sağlayacak.

Derdiyok böylece yıllar sonra Galatasaray'a farklı bir görevle dönmüş oldu. Genç takımda üstleneceği sorumluluk kapsamında oyuncuların hem saha içindeki gelişiminde hem de futbol eğitiminde önemli rol oynayacak.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİNE BASEL'DE BAŞLADI

Eren Derdiyok Galatasaray a geri döndü! İmzayı attı 2

Eren Derdiyok, profesyonel futbol kariyerini tamamladıktan sonra teknik adamlık yolunda ilk adımlarını İsviçre'de attı. Tecrübeli isim, İsviçre temsilcisi Basel'in altyapısında antrenör olarak görev yaptı.

Basel altyapısındaki deneyiminin ardından Galatasaray'a dönen Derdiyok, bu kez sarı-kırmızılı kulübün genç oyuncularından sorumlu olacak.

GALATASARAY'DA ÜÇ SEZON FORMA GİYDİ

Eren Derdiyok Galatasaray a geri döndü! İmzayı attı 3

Eren Derdiyok, futbolculuk döneminde Türkiye ve Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev yaptı. Kasımpaşa'da gösterdiği performansın ardından Bayer Leverkusen ve Hoffenheim formaları giyen Derdiyok, daha sonra Galatasaray'ın kadrosuna katıldı.

2016-2019 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terleten 38 yaşındaki eski golcü, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Göztepe ve Ankaragücü'nde de oynadı.

Galatasaray'daki yeni göreviyle birlikte Derdiyok, bu kez genç futbolcuların yetiştirilmesi sürecinde kulübe hizmet edecek.

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Süper Lig son dakika galatasaray
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