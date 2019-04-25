Bu kedinin hikayesi yüreklerinizi dağlayacak!

Omurgasında ezilme, çeşitli yaralar ve kıvrık bir kulakla barınağa gelen BenBen, geldiği andan itibaren kafesinin bir köşesinde sessiz sedasız oturuyordu.Tedavisinin ardından bir aile onu sahiplendi. Ancak onu sahiplenen aile, ömür boyu tedavi görmesi gereken bu yaralı ve hüzünlü kediyi bir süre sonra tekrar barınağa geri getirdi. Barınak “sahiplendirilemez” olarak işaretlediği kediyi uyutmak için planlama yapmaya başladığı anda BenBen‘in şansı döndü.. BenBen'in hikayesi iyi insanlar hala var dedirtiyor! İşte o hikaye... Üzgün suratlı sarman bir kedi ezilmiş bir omurga, derin yaralar ve kıvrık bir kulakla barınağa getirildi. Zor zamanlar geçirdiği sadece bu yaralarından değil her halinden belliydi. Adeta yaşadıklarının hüznü yüzüne yansımış olan kedi, barınak görevlilerinin açıklamalarına göre büyük başka bir hayvanın saldırısına uğramış. Yüzündeki kalıcı hüzün ifadesi ise fazla deriden kaynaklanıyor, belki de yaşadıklarının etkisi de vardır hala kim bilir? Barınak ona derhal bir yer ayarlıyor ve tüm bakımını yapıyor, ta ki bir aile gelip onu sahiplenene kadar, ancak tıbbi ihtiyaçlarının çok olmasından dolayı sahiplenen aile onu kısa sürede barınağa geri getiriyor. Bunlar da ilginizi çekebilir Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor Aile üyelerinin fotoğraflarını birleştirince... Alper Türkay: YouTuberlar çok ciddi bir kaynak!

Barınak veterineri, o an onu ‘sahiplendirilemez hayvan’ olarak işaretlediklerini söylüyor. Asla yürüyemeyecek ve ömrünün geri kalanında sürekli ilaç alması gerekecek. Bütün bu sebeplerle barınak onun için bir uyutma planı belirliyor. Bir veterinerin acil servisinde çalışan genç bir veteriner bu sarman kedinin durumundan haberdar oluyor ve “onu kurtarmam gerek” diye düşünüyor. Ancak hüzünlü kedimizin önünde çok uzun bir zaman yok, genç veteriner ve erkek arkadaşı derhal kediyi özgürlüğüne kavuşturmak için barınağa gidiyor. "Uyutulmasının planlandığı günden bir gün önce gerekli tüm evrakları tamamlamayı başardık ve onu ömür boyu yaşayacağı evimize getirdik" diyen çift açıklamalarına şöyle devam ediyor: "Öğrendiğimize göre BenBen barınaktayken hiçbir şey yemiyor ve içmiyormuş, hatta hareket dahi etmiyormuş. Sanki öleceğini anlamış, umudunu kaybetmiş ve her şeyden vazgeçmiş."

Barınaktan çıkarılmasıyla birlikte her şey değişiyor… Genç çift: “Onu ilk defa evimize getirdiğimizde evdeki diğer kedilerle anlaşabilmesi için ona biraz zaman tanıdık. Bir saat boyunca onunla birlikte oturduk, minnetini göstermek istercesine mırlamaktan, gülümsemekten ve teşekkür sarılmalarından başka bir şey yapmadı.”