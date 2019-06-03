Bu kedinin mamasını çalan sıçana verdiği tepki görenleri kahkahalara boğdu!

Karnımız aç olduğundan kendimizden beklenmeyecek hareketler sergileyebiliriz.

Az sonra göreceğiniz kedi de bizler gibi. Acıkınca her zaman yaptığı gibi sahibinin mamasını koyduğu kaptan mama yemeye gitti.

Kabın başında kendisini beklenmedik bir misafir karşıladı. Kedinin mamasını bir keseli sıçan yiyordu.

Sahibi, komik görüntüler ortaya çıkacağını bildiğinden hemen telefonuna sarıldı ve o ana ait fotoğraflar çekmeye başladı. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan kedinin sahibi bu anların bize ulaşmasını sağladı.

Keseli sıçan davetsiz bir misafir gibi gelip kedinin mamalarını yemiş ancak sahibi de hiç sesini çıkarmamış.

İyi ki de öyle yapmış. Yoksa kedinin verdiği komik tepkilerden haberdar olamazdık.

İşte kedinin komik tepkilerine ait o fotoğraflar...

“Napıyorsun? O benim mamam!”

“Baksana ne yapıyor!”

“Yaptığından memnun musun? Yemeğimi bir sıçana verdin!”

“Sen ciddi misin? Neden hala kılını kıpırdatmıyorsun? Burada açlıktan ölüyorum. Tamam. Kendi işimi kendim halledeceğim.”

“Biz de bir günlüğüne yemeğimizi paylaşırız.”

“Ya da boşver… Ben zaten o kadar aç değildim.”

“BABAAAAAAAAA!”

İki hayvana da hiçbir şekilde zarar gelmedi. Sahibinin söylediğine göre keseli sıçan karnını doyurduktan sonra evden ayrılmış. Kedisine başka mama vermiş.

