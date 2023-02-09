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Bu kez alışverişe değil, depremzedelere destek için geliyorlar

09.02.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komşu ülke Bulgaristan’dan Edirne’ye alışverişe gelen turistler, bu kez depremzedeler için topladıkları yardım malzemelerini getirmek için Türkiye’ye giriş yaptı.

Bu kez alışverişe değil, depremzedelere destek için geliyorlar

Merkez Üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları çığ gibi büyürken, bir destek de komşu ülke Bulgaristan vatandaşlarından geldi. Kendi araçlarıyla akın akın alışverişe gelen Bulgar vatandaşlar, yaşanan depremin ardından başlatılan yardım kampanyalarına destek olmak için gelmeye başladı. Genciyle yaşlısıyla tüm vatandaşlar depremzedeler için tek yürek oldu. Edirne Valiliği öncülüğünde başlatılan ve AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yardım kampanyalarını duyan Bulgarlar, yardımların toplandığı merkezlere gelerek battaniye, kıyafet ve gıda gibi çeşitli malzemeleri görevlilere teslim ediyor.
Eşi ile birlikte yardımların toplandığı Mimar Sinan Spor Salonu’na gelerek yorgan, kıyafet ve temizlik malzemelerini görevlilere teslim eden Bulgar vatandaş Sevgin Yusuf, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

"DESTEK OLMAK İÇİN MALZEME GETİRDİK"

Bulgaristan’dan gelen ve depremzedeler için getirdikleri yardım malzemelerini toplama merkezine getiren Sevgin Yusuf, "Zor durumda olanlara destek olmak için yorgan, kıyafet, temizlik malzemeleri getirdik. Kırcaali’den 4-5 yardım tırı deprem bölgesine gönderildi. Herkese geçmiş olsun. Allah sabır versin. Herkesin ailelerine başları sağ olsun" dedi.

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