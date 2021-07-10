Bu kez başaramadı! Masumiyet'in İlker'i olarak tanınan Serkay Tütüncü en iyi yaptığı işte çuvalladı

Serkay Tütüncü, izleyicinin karşısına fenomen yarışma "Survivor"ın 2016 sezonuyla çıktı. Finale kadar yürüyen Serkay Tütüncü şampiyon olamadı ama uzun vadede kazanan o oldu. Yarışma bitince memleketi Alaçatı'dan İstanbul'a gelen ve oyunculuk hayalinin peşinden koşan ünlü isim, pek çok eğitim aldı. "İnsanlık Suçu", "Afili Aşk" ve "Bay Yanlış" gibi dizilerin ardından, ilk başrolü geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden "Masumiyet" ile geldi. Dizinin esas ve kötü adamı İlker'i oynarken sergilediği performans, izleyicileri mest etti. Dizi 13. bölümüyle bitse de, Serkay Tütüncü'nün kendisini bir oyuncu ve yıldız adayı olarak kabul ettirmesini sağladı. Yeni sezonun iddialı projeleri için adı geçen Serkay Tütüncü, şimdilik memleketi Alaçatı'ya dönerek dinlenmeye çekildi.

Bu kez başaramadı

Yıllarca Alaçatı'da sörf eğitmenliği yapan Serkay Tütüncü, tatilde de sörf tutkusunu devam ettirdi. Ama dün işler onun için pek de yolunda gitmedi.

Devrildiği anları paylaşan Serkay Tütüncü hem güldü hem de utandı.



