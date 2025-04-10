SPOR

71
68
51
48
47
42
39
39
39
39
36
34
34
33
33
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Bu kez hakemler protesto etti

Bu kez hakemler protesto etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.04.2025 18:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de Darıca Marmara Osmangazi Spor ile Gebze Birlikspor arasında oynanan amatör maçta fiziki saldırıya uğrayarak kaburgaları çatlayan ve burnu kırılan hakem Tunahan Aydemir’e sahip çıkan ve şiddeti kınayan hakemler, protesto için maçı 2 dakika geç başlattı.

Bu kez hakemler protesto etti

Kocaeli’de Süper Amatör Lig Play-Off Ligi 5.haftasında oynanan Derincespor ??" Kavaklıspor maçının başında hakemlerden protesto geldi. Derine Suni Çim Stadı’nda oynanan karşılaşmanın hakemi Fatih Kabakkaya ile yardımcıları Ümit Ateş ve Ökkeş Yıldız karar alarak kısa süre önce sahada fiziksel şiddete maruz kalarak kaburgası çatlayan ve burnu kırılan meslektaşları Tunahan Aydemir için maçın başlama düdüğünü 2 dakika geç çaldı. Hakemler bu sürede sahada hareketsiz bekledi. Sahalarda şiddeti kınayan ve meslektaşlarına destek olmak isteyen hakemlerin protestosu sahadaki oyunculardan, teknik ekiplerden ve yöneticilerden de destek aldı.

2 DAKİKA BOYUNCA HAREKETSİZ BEKLEDİLER

Hakem triosu bu kararı maç başlamadan önce takım kaptanları Oğuzhan Öz ve Erol Badiş ile de paylaştı. Orta hakem Fatih Kabakkaya, U-18 maçında yaşanan olayda genç hakeme futbolcuların saldırdığını, hakemin kaburgasında çatlak, burnunda kırık olduğunu söyledi ve bu nedenle santra düdüğünü geç çalacağını bildirdi. Yaşanan olaydan haberdar olduklarını belirten takım kaptanları da yaralanan hakeme geçmiş olsun dileklerini iletip protestoya saygı duyduklarını ifade etti. Kulüplerin antrenörleri Tolga Altınkaya ile Aykut Okan da hakemlere destek vererek yaşanan olayı kınadı. Başlama vuruşuna hazır olan futbolcular iki dakika boyunca hakemin ilk düdüğü çalmasını bekledi.

TFFHGD: "TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kocaeli Şubesi de saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Darıca Nene Hatun Stadı’nda oynanan 2.Küme U18 Ligi Darıca Marmara Osmangazispor ??" Gebze Birlik müsabakasında görev yapan hakemimiz Tunahan Aydemir, maçın ardından ev sahibi takım oyuncuları tarafından fiziki saldırıya uğramıştır. Bu çirkin ve kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Sporun temelinde yer alan saygı, centilmenlik ve fair-play ilkeleri böylesi şiddet eylemleriyle açıkça ayaklar altına alınmıştır. Hakemlik müessesesi, futbolun adil ve sağlıklı bir şekilde oynanabilmesi için vazgeçilmez unsurdur. Sahaya çıkan her oyuncu ve teknik heyet bu gerçeğe uygun davranmakla yükümlüdür. Tunahan Aydemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu vahim olayın takipçisi olacağımızı ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğin kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması dileğiyle tüm camiaları sağduyuya, saygıya ve spora yakışır davranışlara davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Canlı Skor

Kocaelispor’dan seyircisiz oynama cezasına itirazKocaelispor’dan seyircisiz oynama cezasına itiraz
Başakşehir 2030 yılına kadar uygulanacak projesini açıkladıBaşakşehir 2030 yılına kadar uygulanacak projesini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Hakem tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'ndan Volkan Konak ile ilgili skandal sözler: "Hakka yürüdü' diyecek halimiz yoktu"

Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'ndan Volkan Konak ile ilgili skandal sözler: "Hakka yürüdü' diyecek halimiz yoktu"

Ortalık karıştı, sosyal medya yanıyor! Mert Hakan'ın TFF yöneticileriyle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı

Ortalık karıştı, sosyal medya yanıyor! Mert Hakan'ın TFF yöneticileriyle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı

ABD'den yeni Çin kararı! Yüzde 145'e çıkarıldı

ABD'den yeni Çin kararı! Yüzde 145'e çıkarıldı

Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu!

Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu!

Beşiktaş'a süper gol kralı geliyor!

Beşiktaş'a süper gol kralı geliyor!

İlkin Aydın sessizliğini bozdu: "İnanın kastım size değil"

İlkin Aydın sessizliğini bozdu: "İnanın kastım size değil"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.