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"Aldık bu koca lahanayı ama nasıl bitireceğiz ki?" diyenlere enfes tarifler!

23.11.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış soğuklarının kapımızı çalmasıyla lahanalar da sofralarda yerini almaya başladı. Kocaman, enfes bir lahana aldınız ve bitiremeyeceğim diye korkuyor musunuz? Üzülmeyin! Turşudan sarmaya, kapuskadan lahana çorbasına kadar enfes tarifler deneyebilirsiniz. Biz de sizler için lahanalı 3 farklı yemek tarifi hazırladık.

"Aldık bu koca lahanayı ama nasıl bitireceğiz ki?" diyenlere enfes tarifler!

Canan Karatay, lahanayı dünyanın en sağlıklı sebzesi ilan etmişti bir zamanlar. Hakkı da var. Lahana; A, C ve K vitaminleriyle potasyum bakımından zengin, tam bir lif deposu. Tüm bu özellikleriyle de muhteşem bir antioksidan kaynağı. Siz de lahanayı farklı tariflerle nasıl tüketirim diye soranlardansanız, buyurun yazımıza!

LAHANALI NOODLE

MALZEMELER

  • 1 paket noodle

  • 2 çorba kasesi lahana

  • 2 havuç

  • 1 soğan

  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 5 yemek kaşığı soya sosu

  • Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Soğanları ve havuçları uzun şeritler halinde doğrayın.

  • Zeytinyağını wok tavada, yoksa geniş bir tavada kızdırın.

  • Tüm malzemeleri ve ince şeritler halinde doğradığınız lahanaları tavaya alıp orta ateşte pişirin.

  • Noodle'ları haşlayıp süzün.

  • Soya sosu ve noodle'ları sebzelere ekleyip karıştırın ve servis tabağına alın.

LAHANA KÖFTESİ

MALZEMELER

  • 1 küçük boy lahana

  • 1 su bardağı köftelik bulgur

  • 1 soğan

  • 2 yeşil biber

  • 2 yumurta

  • 1 su bardağı un

  • 1 su bardağı sıvı yağ

  • Tuz, karabiber, nane, pul biber, kimyon

HAZIRLANIŞI

  • Bulguru kapaklı bir kaba alın, üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edip kapağını kapatın. 15 dakika bekleyin.

  • Lahanayı önce iri iri doğrayın, sonra mutfak robotundan geçirin.

  • Bir tencereye alıp üzerine 1,5 su bardağı su ilave edin. Orta ateşte 15 dakika kaynatın.

  • Pişen lahanaların suyunu süzüp bulgurlara ilave edin ve güzelce karıştırın.

  • Biber ve soğanı mutfak robotundan geçirip karışıma ilave edin.

  • Yumurtaları ve baharatları da ilave edin ve yoğurun. Hafif cıvık kıvamlı bir hamur elde edeceksiniz.

  • Bir tavada sıvı yağı kızdırın. Hamurdan birer kaşık alıp yağa bırakın ve önlü arkalı kızartın.

TAVUKLU KÖRİLİ LAHANA

MALZEMELER

  • 200 gram tavuk budu

  • 3 taze soğan

  • Çeyrek lahana

  • 1 soğan

  • 2 havuç

  • 1 çorba kaşığı köri

  • 2 avuç yer fıstığı

  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 3 çorba kaşığı soya sosu

  • Süzme yoğurt

HAZIRLANIŞI

  • Tavuk budunu ve soğanı mutfak robotunda çekin.

  • Zeytinyağını tavada ısıtın.

  • Karışımı ve yer fıstıklarını tavaya alıp kavurun.

  • Havuç ve lahanayı ince doğrayın. Azar azar tavaya ekleyin.

  • Taze soğanı tavaya alın, baharatları da ekleyin ve kavurun. Soya sosunu ekledikten sonra ocağı kapatın.

  • Üzerine yoğurt gezdirerek servis edin.

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