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Bu köpek dondurma yiyor

YALOVA HABERLERİ  | 08.07.2020 11:08 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova ilçesinde 3 yaşındaki Yağmur Elif Demir adlı çocuğun sıcaktan bunalan yavru köpeği görünce elindeki dondurmayı onunla paylaşması, ailesi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Bu köpek dondurma yiyor

Yalova’nın Altınova ilçesinde 3 yaşındaki Yağmur Elif Demir adlı çocuğun sıcaktan bunalan yavru köpeği görünce elindeki dondurmayı onunla paylaşması, ailesi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyaya düşen görüntü tıklanma rekoru kırdı.
Sıcak havalar insanları olduğu kadar hayvanları da bunaltıyor. Sosyal medyaya düşen bir görüntü ise yürekleri ısıttı. Yalova’nın Altınova ilçesinde ailesi ile sokağa çıkan 3 yaşındaki Yağmur Elif Demir, sokakta sıcaktan bunalmış bir yavru köpek gördü. Bunun üzerine köpeğin yanına giden minik kız kendisine alınan dondurmayı köpeğe uzatarak onun biraz da olsa serinlemesine yardımcı oldu. Bu anlar ise minik kızın ailesi tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü vatandaşlar tarafından defalarca izlendi.

Bu köpek dondurma yiyor

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