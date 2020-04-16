Bu kürler akciğerdeki zehri temizliyor! Tere ve keçiboynuzu...

Sağlıklı bir akciğere sahip olmak için akciğerlerinizi ilk olarak toksinlerden arındırmanız gerekir. Yetersiz çalışan akciğerler fiziksel ve ruh sağlığınızı olumsuz yönde etkileyerek yaşam kalitenizi düşürür. Akciğerlerinizi sağlıklı tutmak için zaman zaman uygulayacağınız akciğer kürleri ile vücudunuzu toksinlerden arındırarak bronşların tahriş olmasını önleyebilirsiniz. Zira akciğerde biriken bu toksinler sizi öksürük, balgam, nefes nefese kalma gibi belirtilerle karşılaştırabilir. Keçiboynuzu ve tere otu ile yapacağınız bu kürler ile akciğerinizin temizlenmesine yardımcı olursunuz. İşte görevini yeterince yerine getiremeyen akciğerleri temizleyecek olan kürlerin tarifi:

KEÇİBOYNUZU KÜRÜ

Halk dilinde harnup olarak bilinen keçiboynuzu, içinde bulunan antioksidan ile vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve bağışıklık sisteminizin güçlendirilmesine yardımcı olur. Keçiboynuzu kürü ile akciğerlerinize detoks sağlarsınız. Balgam söktürücü olan keçiboynuzu, şiddetli öksürüklere dahi iyi gelerek öksürüğü azaltır.