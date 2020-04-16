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Bu kürler akciğerdeki zehri temizliyor! Tere ve keçiboynuzu...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Sigara kullanımı, hava kirliliği ve egzoz dumanı ile birçok kimyasal madde farkında olarak ya da olmayarak ciğerlerimize giriyor. Bu yüzden havadaki oksijenin kana karışmasını ve vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlayan akciğerler vücut sağlığı için büyük önem taşır. İşte akciğer sağlığınızı korumanıza ve temizlemenize yardımcı olan altın değerinde önemli kürler…

Bu kürler akciğerdeki zehri temizliyor! Tere ve keçiboynuzu...

Sağlıklı bir akciğere sahip olmak için akciğerlerinizi ilk olarak toksinlerden arındırmanız gerekir. Yetersiz çalışan akciğerler fiziksel ve ruh sağlığınızı olumsuz yönde etkileyerek yaşam kalitenizi düşürür. Akciğerlerinizi sağlıklı tutmak için zaman zaman uygulayacağınız akciğer kürleri ile vücudunuzu toksinlerden arındırarak bronşların tahriş olmasını önleyebilirsiniz. Zira akciğerde biriken bu toksinler sizi öksürük, balgam, nefes nefese kalma gibi belirtilerle karşılaştırabilir. Keçiboynuzu ve tere otu ile yapacağınız bu kürler ile akciğerinizin temizlenmesine yardımcı olursunuz. İşte görevini yeterince yerine getiremeyen akciğerleri temizleyecek olan kürlerin tarifi:

KEÇİBOYNUZU KÜRÜ

Halk dilinde harnup olarak bilinen keçiboynuzu, içinde bulunan antioksidan ile vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve bağışıklık sisteminizin güçlendirilmesine yardımcı olur. Keçiboynuzu kürü ile akciğerlerinize detoks sağlarsınız. Balgam söktürücü olan keçiboynuzu, şiddetli öksürüklere dahi iyi gelerek öksürüğü azaltır.

MALZEMELER
6-7 adet keçiboynuzu (harnup)
2 bardak su

HAZIRLANIŞI VE KULLANIMI

İlk olarak almış olduğunuz 6-7 adet keçiboynuzunu soğuk su ile yıkayın.
Ardından soğuk suyla yıkadığınız keçiboynuzlarını küçük parçalar halinde kırın.
2 bardak temiz içme suyunu kaynatın.
Kırmış olduğunuz keçiboynuzlarını kaynayan suyun içerisine atarak 7-8 dakika daha kaynatın.
Kaynayan karışımı ocaktan alın ve 20 dakika kadar soğuması için bekletin.
Hazırlamış olduğunuz kürü süzerek elde ettiğiniz suyu cam bir şişeye koyun.
Sabah ve akşam olmak üzere hazırladığınız karışımdan 1 bardak için.
Bu kürün etkili olabilmesi için 1 ay boyunca düzenli olarak uygulayın.
Kürü günlük taze olarak hazırlayın.
Çok fazla tükettiğiniz durumlarda baş dönmesi ve mide bulantısı sorunu yaşayabilirsiniz.

TERE KÜRÜ

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Yeşil besinler arasında özellikle akciğeri temizlemede oldukça etkili olan tere; folik asit, demir, kalsiyum C-E-A vitaminleri içeren tam bir vitamin ve mineral deposu bir besin kaynağı. Akciğerdeki kontrolsüz hücrelerin oluşmasını engelleyerek kansere karşı koruyucu bir etki oluşturur.

MALZEMELER
15-16 adet tere
2 bardak su

HAZIRLANIŞI VE KULLANIMI
2 bardak su içerisine eklediğiniz tereyi 3 dakika boyunca kaynatın.
Tere kaynarken tencerenin kapağını açık bırakın.
Haşlanan tereyi süzdükten sonra çıkan tere suyunu soğumaya bırakın.
Hazırlanan kürü aç karnınıza veya yemeklerden 2 saat sonra tüketin.
Kürü günlük olarak taze hazırlayın.
Etkisi için 5 gün boyunca aralıksız tüketmelisiniz.
Bu tür kürleri tüketmeden önce doktorunuza başvurmanız gerekir.
Hazırlayacağınız bu kürlerde kullanacağınız besinlere karşı alerjik reaksiyon besleyip beslemediğinize dikkat edin. Eğer alerjiniz olduğundan şüpheleniyorsanız bir uzmandan destek almayı ihmal etmeyin.

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