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Bu lezzet bambaşka! Lezzeti içine atılan külden geliyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.05.2019 10:49 | Son Güncelleme

Bilecik'te Yöresel Ürünler Pazarına gelen vatandaşlar, unutulmaya yüz tutmuş Bilecik'in ünlü 'Küllü Mısırı'nı yiyerek eski günleri yâd ederken, hazırlayıcı Nuray Titiz, "Bizim çocukluğumuzda geceleri eskisi gibi şuan ki çerezler yoktu, bu şekilde hazırlayıp sakladığımız küllü mısır yerdik" dedi.

Bu lezzet bambaşka! Lezzeti içine atılan külden geliyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hazırlanan ve Balkan köylerinin sıkça yediği küllü kısır, Yöresel Ürünler Pazarına gelen vatandaşlar ikram edildi. Küllü mısır hazırlanışı hakkında bilgi veren Nuray Titiz, küllü kelimesinin gerçek olduğunu anlattı. Mısırı pişirdikleri suyun içine alttaki ateşin küllerini döktüklerini söyleyen Titiz, "Bilecikliler Gönüllüler Derneği olarak pazara yöresel ürünlerimizi tanıtmak amacıyla geldik. Birçok yöresel ürünlerimizi getirdik. Dokumalar olsun, kolyeler olsun. Daha önce yaptığımız yöresel ürünlerimiz var ve hepsi doğal, organiktir. Küllü mısır getirdik salçalarımız, zeytinyağlarımız var. Bu bizim küllü mısırımız. Bu bizim geleneksel yöresel bir lezzetimiz. Tamamen organik köy mısırını önce bir süre sula haşlarız. Daha sonra temiz odun külünü o kaynayan suyun içine dökeriz. Tekrar bayağı uzun bir müddet ateşte kaynar ve üzerindeki kabukları ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra biz bunu ocaktan indiriyoruz elimizde ovuşturarak kabuklarını soyuyoruz. Daha sonra biz bunları kurutuyoruz veya buzdolabında saklıyoruz" dedi.

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"İnşallah gelecek nesillere de tamamen organik ve daha vitaminli olarak bu lezzetleri sunarız"

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Nuray Titiz; "Dolaba koyduğumuz külü mısırı çözüp misafirler geldiğinde üstüne tuz veya şeker serperek ikram ederdik. Unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerimizden bir tanesi. Yiyen lezzetine ve çocukluğuna dönüyor. Bizim çocukluğumuzda geceleri eskisi gibi şuan ki çerezler yoktu tabi ki, mısır patlatırdık veya bu şekilde üzerine odun külü kokusu sinen küllü mısır yerdik. Bu şekilde büyüyenlerdeniz. İnşallah gelecek nesillere de tamamen organik ve daha vitaminli olarak bu lezzetleri sunarız. Şuan sadece Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yapıyoruz bu lezzeti. Yemek isteyenleri Osmaneli Sürekli Eğitim Merkezi’ne bekleriz" dedi.

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