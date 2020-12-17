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Bu lisede günde 25 ton dezenfektan üretiliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.12.2020 12:00 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Hereke ilçesinde bulunan Nuh Çimento Endüstri ve Meslek Lisesi günde 25 ton dezenfektan üreterek birçok kurumun ihtiyacını gideriyor.

Kocaeli’nin Hereke ilçesinde bulunan Nuh Çimento Endüstri ve Meslek Lisesi günde 25 ton dezenfektan üreterek birçok kurumun ihtiyacını gideriyor. Okul öğrencileri, üretimini yaptığı dezenfektanların satışından gelir elde ederek aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Hereke Nuh Çimento Endüstri ve Meslek Lisesi, günde 25 ton dezenfektan üreterek ekonomiye katkı sağlarken, kurumların pandemi döneminde ihtiyacı olan dezenfekte ürünlerini de karşılıyor. Yaptığı üretimlerle adından ’Fabrika gibi okul’ olarak bahsettiren Hereke Nuh Çimento Endüstri ve Meslek Lisesi, kimya bölümü öğrencileri tarafından üretilen kolonya, sabun, dezenfektan gibi ürünlerinin birçok yere satışını yapıyor. Üretim hakkında bilgi veren Nuh Çimento Endüstri ve Meslek Lisesi Okul Müdürü Mehmet Oğuzhan Erdem, geçtiğimiz ay içerisinde devlete önemli ölçüde katma değer sağlandığı ve kimya bölümünde okuyan öğrencilerin birçoğunun 3 bin lira civarında maaş alarak hem üretim yaptıklarını hem de aile bütçesine ciddi katkı sağladıklarını söyledi.

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