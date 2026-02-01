Bu maçta yok yok! 90+10'da gol geldi, 90+13'te 9 kişi kaldılar... Arda Güler'li Real Madrid son saniyede kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 90+8'de Benfica kaleci Trubin'den yediği golle ilk 8'in dışında kalarak büyük bir şok yaşayan Real Madrid, LaLiga'nın 22. haftasında Rayo Vallecano'yu konuk etti.

Maça hızlı başlayan Real Madrid, henüz karşılaşmanın 15. dakikasında Vinicius Junior'ın golüyle 1-0 öne geçti. Santiago Bernabeu'da ilk yarı bu skorla sona erdi. Rayo Vallecano, 49'da Jorge de Frutos'un golüyle skoru eşitledi.

RAYO 10 KİŞİ KALDI

Rayo Vallecano, Pathe Ciss'in 80. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

PENALTI VE GOL!

Real Madrid, 90+8. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Mbappe, 90+10. dakikada takımının ikinci golünü attı ve Real Madrid, 2-1 öne geçti.

9 KİŞİ KALDILAR

Los Blancos, 90+10'da Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle yeniden öne geçti. Konuk takım, 90+13'te 9 kişi kaldı. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca mücadele 2-1 sona erdi.

ARDA 77 DAKİKA SAHADA KALDI

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı. Millî futbolcu, son çeyreğe kadar sahada kalırken 77. dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktı. İki anahtar pas veren Arda, bir de isabetli şut çekti. Arda ayrıca dört orta ile karşılaşmada en fazla orta yapan oyuncu oldu. Madrid, 8 Şubat'ta LaLiga'da Valencia'ya konuk olacak.