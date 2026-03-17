Arda Güler rüzgarı Real Madrid'i estiriyor! Genç yıldızın parlayan performansı gündem oldu

Federico Valverde'nin Şampiyonlar Ligi zaferi ve Arda Güler'in yükselen formu, Real Madrid'in geleceğine ışık tutuyor.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Maçın yıldızı, hat-trick yaparak takımını galibiyete taşıyan Federico Valverde oldu. Valverde'nin performansı, İspanyol basınında övgüyle karşılanırken, Uruguaylı oyuncu Toni Kroos'un potansiyel halefi olarak gösteriliyor. Real Madrid'in orta sahasında Kroos'un yerini doldurabilecek bir oyuncu arayışında olduğu biliniyordu ve Valverde'nin bu performansı, bu arayışın sona erdiğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.

ARDA GÜLER DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ!

Ancak Real Madrid cephesinde sadece Valverde'nin performansı değil, Arda Güler'in de yükselen formu konuşuluyor. Arda Güler, son antrenmanlarda gösterdiği performansla teknik direktör Arbeloa'nın dikkatini çekmeyi başardı. İspanyol basını, Arda Güler'in antrenmanlardaki hırsı ve yeteneği sayesinde kısa süre içerisinde ilk 11'de yer alabileceğini yazıyor. Özellikle sağ kanatta gösterdiği etkili oyun, Real Madrid'in hücum gücüne önemli bir katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Real Madrid'in Manchester City karşısında aldığı galibiyet ve Valverde'nin yıldızlaşan performansı, takımın moralini yükseltirken, Arda Güler'in yükselen formu da geleceğe dair umutları artırıyor. Arbeloa'nın genç oyuncuya daha fazla şans vermesi beklenirken, Arda Güler'in bu şansı iyi değerlendirerek Real Madrid'deki yerini sağlamlaştırması hedefleniyor. Real Madrid'in genç yeteneklere yatırım yapmaya devam ettiği ve Arda Güler'in de bu yatırımların en önemli parçalarından biri olduğu vurgulanıyor. Türk futbolseverler de Arda Güler'in Real Madrid'deki performansını yakından takip ediyor ve genç yıldızın başarılı olması için dualar ediyor.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi yenerek moral bulurken, Federico Valverde'nin yükselen performansı ve Arda Güler'in antrenmanlardaki etkileyici görüntüsü, takımın geleceği için umut veriyor. Arda Güler'in kısa süre içerisinde ilk 11'de yer alması ve Real Madrid'e önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Real Madrid'in genç yeteneklere olan yatırımı, uzun vadede meyvelerini verecek gibi görünüyor.