Beşiktaş’ın konuğu Kasımpaşa

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında yarın Kasımpaşa’yı konuk edecek.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de başlayacak müsabakada Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucu topladığı 49 puanla 4. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar ise 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgiyle elde ettiği 24 puan ve averajla 14. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Kartal, rakibiyle ligde oynadığı son 5 müsabakada galip gelemedi. 2023-2024 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1’lik skorlarla mağlup olan siyah-beyazlılar, geçen sezon da sahasında 3-1 kaybederken, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı. Bu sezonun ilk yarısında oynadığı maç, yine 1-1’lik eşitlikle sona ermişti.

Beşiktaş, Kasımpaşa’ya karşı son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2’lik skorla deplasmanda elde etti.

3 EKSİK

Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure’nin yarın akşam görev alamayacak.

Ayrıca Taylan Bulut’un da mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

2 OYUNCU SINIRDA

Kara Kartal’da Salih Uçan, lacivert-beyazlılar karşısında sarı kart görmesi durumunda milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı olacak.

Ayrıca yarın kadroda olması beklenmeyen Emirhan Topçu da ceza sınırında bulunan bir diğer futbolcu.

SERGEN YALÇIN İLK PEŞİNDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na karşı ilk galibiyetini almak istiyor. Belözoğlu, 2021-2022 sezonunda 15 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir ile Yalçın’ın başında olduğu Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etti.
Teknik direktörler, iki sezon sonra bu kez farklı takımlarla takip oldu. Sergen Yalçın’ın takımı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu’nun ekibi MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

BATUHAN KOLAK DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Direnç Tonusluoğlu olacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kenan Yıldız duyurdu! 'Neden Almanya yerine Türkiye?'Kenan Yıldız duyurdu! 'Neden Almanya yerine Türkiye?'
Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! "Kısmi yırtık tespit edildi"Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! "Kısmi yırtık tespit edildi"

