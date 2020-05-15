Bu malzemelerle virüsten koruyan içecekler hazırlayabilirsiniz! Karpuz, domates...

Virüsleri kendinizden uzak tutmak ister misiniz? Önereceğimiz güçlü antiviral içecek tarifleri, sizin ve ailenizin sağlığını korumak için birebir. Bu içecekler, vücudunuzu zinde tutar, C vitamini bakımından zengindir, ayrıca çok da lezzetlidir. Bu içecekler vücudunuzun doğal savunmasını canlandırır. İşte çeşitli kök sebzeler ve meyvelerin mucizevi etkisiyle bağışıklık sisteminizi güçlendirecek tarifler:
Bu içeceği yapmak oldukça kolay. İçinde sarımsak, zencefil, limon ve bal var! Unutmayın, bu malzemeleri karıştırmak her birini ayrı ayrı kullanmaktan daha faydalı.
2 küçük doğranmış limon, 1/2 su bardağı soyulup doğranmış taze zencefil, 1/2 su bardağı soyulmuş sarımsak dişleri ve 1/2 su bardağı çiğ balı hazırlayın.
Bir blendera tüm malzemeleri ekleyin ve her şey bir macun kıvamına gelene kadar çalıştırın.
Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek bu antiviral meyve suyu, vejetaryen beslenenler için de ideal.
2 adet salatalık, birkaç yaprak lahana, 8 kereviz sapı, bir avuç maydanoz, birkaç elma ve 1 adet çekirdekleri çıkarılmış limonu iyice yıkayın.
Başparmak boyunda bir parça zencefili soyun.
Acı ile aranız iyiyse bir küçük acı kırmızı biber de koyabilirsiniz ama çekirdeklerini çıkarmayı unutmayın.
Meyve suyu sıkacağına tüm malzemeleri ekleyin ve içeceğinizin tadını çıkarın!
Karpuz, likopen içeriğiyle bağışıklık güçlendiren bir meyvedir. Likopen, karpuz ve domatese parlak kırmızı rengini veren güçlü bir antioksidandır ve bağışıklık sistemini destekler.
Bir dilim kabuğu soyulmuş karpuzu ve biraz buzu blender veya mutfak robotunuza yerleştirin, iyice karıştırın.
Bir tatlı kaşığı şeker, tuz ve limon suyu ekleyin, pürüzsüz olana kadar tekrar karıştırın.
Bardağınızı küçük bir karpuz dilimi ve nane ile süsleyebilirsiniz.
Portakal ve domates suyu, zengin C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemi için mükemmeldir. Bu içecek bağışıklık sisteminizin enfeksiyonlara ve virüslere karşı kendini savunmasına yardımcı olacak.
Büyük bir portakalı alın ve suyunu sıkın.
Mevsim domateslerinden bir adet alıp güzelce yıkayın ve blenderdan geçirin.
Bu iki içeceği birleştirin, afiyet olsun.
Ahududu, böğürtlen ve yaban mersinine Hindistan cevizi sütü ekleyerek muhteşem bir virüs savar yapabilirsiniz.
50 gram ahududu, 50 gram yaban mersini, 50 gram böğürtlen, 150 ml Hindistan cevizi sütü, küçük bir kase doğal yoğurt ve bir avuç avuç ıspanağı blenderdan geçirin.
Vitaminlerin kaybolmaması için bekletmeden servis yapın.
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