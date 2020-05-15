Bu malzemelerle virüsten koruyan içecekler hazırlayabilirsiniz! Karpuz, domates...

Virüsleri kendinizden uzak tutmak ister misiniz? Önereceğimiz güçlü antiviral içecek tarifleri, sizin ve ailenizin sağlığını korumak için birebir. Bu içecekler, vücudunuzu zinde tutar, C vitamini bakımından zengindir, ayrıca çok da lezzetlidir. Bu içecekler vücudunuzun doğal savunmasını canlandırır. İşte çeşitli kök sebzeler ve meyvelerin mucizevi etkisiyle bağışıklık sisteminizi güçlendirecek tarifler:

1. ANTİVİRAL-ANTİBAKTERİYEL ZENCEFİLLİ İÇECEK

Bu içeceği yapmak oldukça kolay. İçinde sarımsak, zencefil, limon ve bal var! Unutmayın, bu malzemeleri karıştırmak her birini ayrı ayrı kullanmaktan daha faydalı.

2 küçük doğranmış limon, 1/2 su bardağı soyulup doğranmış taze zencefil, 1/2 su bardağı soyulmuş sarımsak dişleri ve 1/2 su bardağı çiğ balı hazırlayın.

Bir blendera tüm malzemeleri ekleyin ve her şey bir macun kıvamına gelene kadar çalıştırın.

2. BAĞIŞIKLIĞINIZ İÇİN ANTİVİRAL YEŞİL İÇECEK

Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek bu antiviral meyve suyu, vejetaryen beslenenler için de ideal.

2 adet salatalık, birkaç yaprak lahana, 8 kereviz sapı, bir avuç maydanoz, birkaç elma ve 1 adet çekirdekleri çıkarılmış limonu iyice yıkayın.

Başparmak boyunda bir parça zencefili soyun.

Acı ile aranız iyiyse bir küçük acı kırmızı biber de koyabilirsiniz ama çekirdeklerini çıkarmayı unutmayın.

Meyve suyu sıkacağına tüm malzemeleri ekleyin ve içeceğinizin tadını çıkarın!