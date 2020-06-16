Bu mutfak eşyalarını ilk kez göreceksiniz! İşte birbirinden ilginç mutfak eşyaları...

Mutfaklar artık çok daha ilginç! Akla hayale gelmeyecek araç, gereç ve eşyalarla dolup taşan mutfaklara birkaç yeni öneri de bizden gelsin. Haydi başlayalım.

YUMURTA KIRACAĞI İLE MUTFAKTA ACEMİ KALMASIN!

Siz de her yumurta kırdığında tabağa birkaç parça düşürüyorsanız bu ilginç mutfak aleti sizin için büyük bir kurtarıcı olabilir. Kıskaçlı yapıya sahip aparata yumurtayı yerleştirerek ürünü kolaylıkla kullanabilirsiniz.

KIYMA MAKİNESİ DEĞİL KIYMA TABANCASI!

Klasik kıyma makinelerini bilmeyen yoktur. Peki ya kıyma tabancasını duydunuz mu? Evet, gerçek anlamda kuşbaşı eti kıyma haline çeviren bir tabanca mevcut. Etinizi kıyarken farklı tarzdaki bir ürün kullanmak istiyorsanız, bu ürün tam size göre.

ÇEKİRDEK AYIRICI İLE REÇEL YAPMAK ARTIK ÇOK KOLAY!

Vişne gibi çekirdekli meyvelerden reçel ve komposto yapmak oldukça yorucu bir işe dönüşebilir. Tüm meyvelerin tek tek çekirdeğini çıkarmak için pek çok yöntem denenir. Kimisi çay kaşığı sapı kullanır, kimisi ise çengelli iğne ile şansını dener. Çekirdek ayırıcı ise çok daha kullanışlı ve hızlı bir yöntem olabilir.

YOKSA SİZİN KUPANIZDA BİSKÜVİ CEBİ YOK MU?

Evet evet, doğru okudunuz. Bu ilginç kupa tasarımı tek taşla iki kuş vuruyor. Hem tabak hem de kupa kullanmak yerine, kupanızda bulunan minik bisküvi cebi ile çay ve kahvenizin yanına minik bir atıştırmalık ekleyebilirsiniz. Fakat şimdiden uyaralım, birden fazla atıştırmalık için yeterli alan bulamayabilirsiniz.