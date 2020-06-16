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Bu mutfak eşyalarını ilk kez göreceksiniz! İşte birbirinden ilginç mutfak eşyaları...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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irmi yıl öncesine kadar mutfak dolaplarınızı açtığınızda karşınıza çıkacak eşyalar az çok belliydi. Porselen takımları, çatal kaşık takımları, tencereler, bardaklar ve birkaç ufak tefek parça. Son yıllarda ise her gün yeni bir mutfak eşyasıyla tanışıyoruz. Bazıları çok fonksiyonel olsa da bazıları oldukça lüzumsuz görünen bu mutfak eşyalarını bu yazıda bulabilirsiniz.

Bu mutfak eşyalarını ilk kez göreceksiniz! İşte birbirinden ilginç mutfak eşyaları...

Mutfaklar artık çok daha ilginç! Akla hayale gelmeyecek araç, gereç ve eşyalarla dolup taşan mutfaklara birkaç yeni öneri de bizden gelsin. Haydi başlayalım.

YUMURTA KIRACAĞI İLE MUTFAKTA ACEMİ KALMASIN!

yumurta

Siz de her yumurta kırdığında tabağa birkaç parça düşürüyorsanız bu ilginç mutfak aleti sizin için büyük bir kurtarıcı olabilir. Kıskaçlı yapıya sahip aparata yumurtayı yerleştirerek ürünü kolaylıkla kullanabilirsiniz.

KIYMA MAKİNESİ DEĞİL KIYMA TABANCASI!

tabanca

Klasik kıyma makinelerini bilmeyen yoktur. Peki ya kıyma tabancasını duydunuz mu? Evet, gerçek anlamda kuşbaşı eti kıyma haline çeviren bir tabanca mevcut. Etinizi kıyarken farklı tarzdaki bir ürün kullanmak istiyorsanız, bu ürün tam size göre.

ÇEKİRDEK AYIRICI İLE REÇEL YAPMAK ARTIK ÇOK KOLAY!

çekirdek

Vişne gibi çekirdekli meyvelerden reçel ve komposto yapmak oldukça yorucu bir işe dönüşebilir. Tüm meyvelerin tek tek çekirdeğini çıkarmak için pek çok yöntem denenir. Kimisi çay kaşığı sapı kullanır, kimisi ise çengelli iğne ile şansını dener. Çekirdek ayırıcı ise çok daha kullanışlı ve hızlı bir yöntem olabilir.

YOKSA SİZİN KUPANIZDA BİSKÜVİ CEBİ YOK MU?

kupa

Evet evet, doğru okudunuz. Bu ilginç kupa tasarımı tek taşla iki kuş vuruyor. Hem tabak hem de kupa kullanmak yerine, kupanızda bulunan minik bisküvi cebi ile çay ve kahvenizin yanına minik bir atıştırmalık ekleyebilirsiniz. Fakat şimdiden uyaralım, birden fazla atıştırmalık için yeterli alan bulamayabilirsiniz.

İKİ UÇLU SÜRAHİ İLE AYNI ANDA İKİ BARDAĞI DOLDURUN!

sürahi
İlginç tasarımıyla dikkat çeken sürahi modeli, aynı anda iki farklı bardağı doldurmanıza olanak sağlıyor. Her ne kadar gerekliliği kişiden kişiye değişse de, oldukça orijinal bir tasarıma sahip olduğunu kabul etmek gerek. Estetik olarak da göz dolduran tasarım, aynı anda çok iş yapmak isteyenlerin favorisi olabilir.

UZLARI TEK TEK DİLİMLEMEYE SON!

muz
Tek seferde bir muzu eşit şekilde bölebilen bu aparat, yeni gelinlerin evlilik listesinde yer alabilir. Muz şeklinde tasarlanan aparat, iç kısmında bulunan paralel parçalar ile bir muzu kolaylıkla kesebiliyor.

YUMURTA KIRMAK KADAR SÜRMEK DE KOLAY!

kırmak

Yumurta kıramayanlar için yumurta kıracağı olur da, süremeyenler için yumurta süreceği olmaz mı? Bu kullanışlı aparat ile yumurta, yağ ya da soslarınızı yemeklerinizin üzerine pratik bir şekilde sürebilirsiniz.


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