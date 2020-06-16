Bu mutfak eşyalarını ilk kez göreceksiniz! İşte birbirinden ilginç mutfak eşyaları...

Mutfaklar artık çok daha ilginç! Akla hayale gelmeyecek araç, gereç ve eşyalarla dolup taşan mutfaklara birkaç yeni öneri de bizden gelsin. Haydi başlayalım.
Siz de her yumurta kırdığında tabağa birkaç parça düşürüyorsanız bu ilginç mutfak aleti sizin için büyük bir kurtarıcı olabilir. Kıskaçlı yapıya sahip aparata yumurtayı yerleştirerek ürünü kolaylıkla kullanabilirsiniz.
Klasik kıyma makinelerini bilmeyen yoktur. Peki ya kıyma tabancasını duydunuz mu? Evet, gerçek anlamda kuşbaşı eti kıyma haline çeviren bir tabanca mevcut. Etinizi kıyarken farklı tarzdaki bir ürün kullanmak istiyorsanız, bu ürün tam size göre.
Vişne gibi çekirdekli meyvelerden reçel ve komposto yapmak oldukça yorucu bir işe dönüşebilir. Tüm meyvelerin tek tek çekirdeğini çıkarmak için pek çok yöntem denenir. Kimisi çay kaşığı sapı kullanır, kimisi ise çengelli iğne ile şansını dener. Çekirdek ayırıcı ise çok daha kullanışlı ve hızlı bir yöntem olabilir.
Evet evet, doğru okudunuz. Bu ilginç kupa tasarımı tek taşla iki kuş vuruyor. Hem tabak hem de kupa kullanmak yerine, kupanızda bulunan minik bisküvi cebi ile çay ve kahvenizin yanına minik bir atıştırmalık ekleyebilirsiniz. Fakat şimdiden uyaralım, birden fazla atıştırmalık için yeterli alan bulamayabilirsiniz.
İlginç tasarımıyla dikkat çeken sürahi modeli, aynı anda iki farklı bardağı doldurmanıza olanak sağlıyor. Her ne kadar gerekliliği kişiden kişiye değişse de, oldukça orijinal bir tasarıma sahip olduğunu kabul etmek gerek. Estetik olarak da göz dolduran tasarım, aynı anda çok iş yapmak isteyenlerin favorisi olabilir.
Tek seferde bir muzu eşit şekilde bölebilen bu aparat, yeni gelinlerin evlilik listesinde yer alabilir. Muz şeklinde tasarlanan aparat, iç kısmında bulunan paralel parçalar ile bir muzu kolaylıkla kesebiliyor.
Yumurta kıramayanlar için yumurta kıracağı olur da, süremeyenler için yumurta süreceği olmaz mı? Bu kullanışlı aparat ile yumurta, yağ ya da soslarınızı yemeklerinizin üzerine pratik bir şekilde sürebilirsiniz.
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