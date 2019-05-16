Bu mutluluk kısa sürdü! 4 ay arayla...

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4 ay arayla kansere yakalandılar!

Florida'da yaşayan Grady Elwell (42) ve Beth Kassab (40) çiftine dört ay arayla beyin tümörü teşhisi konuldu.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; mart ayında Grady Elwell'de anaplastik astrositom adı verilen 3. evre beyin tümörü olduğu tespit edildi.

Elwell, nadir görülen habis bir beyin tümöründen muzdaripti. Beyin ve omurilikteki diğer sinir hücrelerini çevreleyen tümör, Ulusal Nadir Bozukluklar Örgütü'ne göre; genel nüfusta 100.000'de yaklaşık beş ila sekiz kişide meydana geliyor.

Uzmanlar, bu tümörde beş yıllık sağkalım oranının yüzde 23.6 olduğunu belirtiyor. Doktorlar, Elwell'e günlük olarak radyasyon ve kemoterapiye ihtiyacı duyduğunu söyledi. Elwell tedavi görmeye başladı, tam dört ay sonra Temmuz'da ise eşi Beth'de beyin tümörü tespit edildi.

İyi huylu beyin tümörü tespit edilen Kassab'a radyoterapi uygulandı. Eşi Elwell ise hem radyasyon hem de kemoterapi aldı.

Dr. Mel Field, "Beyin tümörleri aynı anda meydana gelen bir çift. Bu durum 10 milyonda bir görülür" dedi.

Kassab, geçen yıl bir çeşit radyasyon tedavisi olan Gamma Knife ameliyatı geçirdi. Elwell de çok sayıda ameliyat geçirdi ve kemoterapi ve radyasyon tedavisine devam etti.