TREND

Bu nasıl moda? Böyle kıyafet olmaz olsun

basak.deniz basak.deniz
EĞLENCE  | 20.12.2018 14:25 | Son Güncelleme

Moda her ne kadar evrensel olsa da bazı ülkelerdeki akımlar “yok artık” dedirtiriyor. İşte giydikleri kıyafetlerle sokaktaki tüm bakışları üzerlerine toplayan insanlar.

İşte giydikleri garip kıyafetleriyle öz güven patlaması yaşayan ve sosyal medyada çok konuşulan sokağın alkışı hak eden insanlarından bazıları...

Böyle kıyafet olmaz olsun

İşte sokakların en tuhaf insanları

İşte sokakların en tuhaf insanları
İnsanda olması gereken en önemli özelliklerden biri özgüvendir. Bu fotoğraflara baktıkça özgüvenin de bir sınırı olmalı diyeceksiniz.
Sokak kıyafetleriyle dikkat çeken bu insanlar sosyal medyaya düşünce olan oldu...
İşte sokağa çıkarken giydikleri kıyafetlerle özgüvenlerinin ne kadar yüksek olduğunu kanıtlayan insanlardan dumura uğratacak fotoğraflar.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
garip kıyafetler sokak modası

En Çok Okunan Trend Haberler

Babası iki yaşında odun sobasına attı! Şimdi küllerinden doğdu

Babası iki yaşında odun sobasına attı! Şimdi küllerinden doğdu

Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı!

Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı!

Dünyanın en şişman çocuğu eridi!

Dünyanın en şişman çocuğu eridi!

Esra Erol'dan Türk Kızılayının 'Kolide Ne Var' kampanyasına büyük destek

Esra Erol'dan Türk Kızılayının 'Kolide Ne Var' kampanyasına büyük destek

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

DİKKAT! Resimdeki fiyonku görebiliyor musunuz?

DİKKAT! Resimdeki fiyonku görebiliyor musunuz?

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Hediyeler arasındaki cüzdanı bulabilecek misiniz?

Hediyeler arasındaki cüzdanı bulabilecek misiniz?

Mükemmellik nedir? Mükemmel uyum nasıl yakalanır?

Mükemmellik nedir? Mükemmel uyum nasıl yakalanır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğünde eğlencenin dozu kaçınca olanlar oldu

Düğünde eğlencenin dozu kaçınca olanlar oldu

DİKKAT! Resimdeki kaleyi görebiliyor musunuz?

DİKKAT! Resimdeki kaleyi görebiliyor musunuz?

DİKKAT! Resimdeki fiyonku görebiliyor musunuz?

DİKKAT! Resimdeki fiyonku görebiliyor musunuz?

Bu haberden sonra fotoğraflarınıza daha dikkatli bakacaksınız

Bu haberden sonra fotoğraflarınıza daha dikkatli bakacaksınız

Hediyeler arasındaki cüzdanı bulabilecek misiniz?

Hediyeler arasındaki cüzdanı bulabilecek misiniz?

Avlu dizisinin son bölümünde ekran başındakileri gözyaşına boğan anlar

Avlu dizisinin son bölümünde gözyaşına boğan anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.