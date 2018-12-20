Bu nasıl moda? Böyle kıyafet olmaz olsun

İşte giydikleri garip kıyafetleriyle öz güven patlaması yaşayan ve sosyal medyada çok konuşulan sokağın alkışı hak eden insanlarından bazıları...

Böyle kıyafet olmaz olsun

İşte sokakların en tuhaf insanları İnsanda olması gereken en önemli özelliklerden biri özgüvendir. Bu fotoğraflara baktıkça özgüvenin de bir sınırı olmalı diyeceksiniz.

Sokak kıyafetleriyle dikkat çeken bu insanlar sosyal medyaya düşünce olan oldu...