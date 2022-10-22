Bu nasıl protesto! Polisler evi tahliye etmek isteyince arılarını üzerlerine saldı

Evin sahibi olmayan 55 yaşındaki Rorie Susan Woods, Longmeadow, Mass'ta 1,5 milyon ABD Doları değerindeki 22 odalı bir eve el konulmasını protesto etti. 12 Ekim sabahı memurlar eve vardıklarında, Woods arabasını kenara çekti ve aracın arkasından üç arı kovanı çıkarıp arı sürüsünü serbest bıraktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Polislerde biri onu durdurmaya çalıştı ancak bir arı tarafından sokulunca geri çekilmek zorunda kaldı. 55 yaşındaki kadın daha sonra arıcı kıyafeti giydi ve daha fazla kızgın arıyı serbest bırakmaya başladı.

Arıya alerjisi olduğu bildirilen 3 polis memurundan biri, arının onu sokması üzerine tedavi için hastaneye kaldırıldı.

HERKESİ RİSKE ATTI

Woods tutuklandı ve bir milletvekilini arı sokmasıyla hastaneye kaldıran kaotik protesto için yedi suç ve bir kabahatle suçlandı. Polis, olayın binlerce bal arısının ölümüne yol açtığını ve mahalledeki insanları riske attığını söyledi.

AÇIKLAMA YAPMADI

12 Ekim'deki duruşmasında Woods, ağır suçlamaları reddetti ve kefaletle serbest bırakıldı. Ne Woods ne de avukatı durum hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.



