Bu nasıl şans? Emre Belözoğlu bir türlü kurtulamıyor! Yine kırmızı kart

Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktör Farioli ile ilk maçına çıkan Alanyaspor, Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmaya goller değil de kırmızı kartlar damga vurdu. Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart istatistiği de bu maçla birlikte tekrarlamış oldu.

2 SEZONDA 2 KEZ

Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı 2 takım, Alanyaspor deplasmanında kırmızı kart gördü.

20-21 | Fenerbahçe Gökhan Gönül

21-22 | Başakşehir Ömer Ali Şahiner

