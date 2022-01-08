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Bu nasıl şans? Emre Belözoğlu bir türlü kurtulamıyor! Yine kırmızı kart

08.01.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ilginç bir istatistiğe imza attı. Alanyaspor deplasmanlarından bir türlü 11 oyuncuyla çıkamayan Belözoğlu bu istatistiğini devam ettirdi. 20-21 sezonunda Fenerbahçe'nin başındayken Alanyaspor deplasmanında kırmızı kart gören takımı Fenerbahçe'yken bu kez de Başakşehir'in başında 10 kişi kaldı.

Bu nasıl şans? Emre Belözoğlu bir türlü kurtulamıyor! Yine kırmızı kart

Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktör Farioli ile ilk maçına çıkan Alanyaspor, Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmaya goller değil de kırmızı kartlar damga vurdu. Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart istatistiği de bu maçla birlikte tekrarlamış oldu.

2 SEZONDA 2 KEZ

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Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı 2 takım, Alanyaspor deplasmanında kırmızı kart gördü.

20-21 | Fenerbahçe Gökhan Gönül
21-22 | Başakşehir Ömer Ali Şahiner

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor İstanbul Başakşehir Emre Belözoğlu
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