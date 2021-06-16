Bu nasıl tişört? Yeşilçam'ın yıldızı Selin Şekerci'den olay yaratan paylaşım

Selin Şekerci, yaklaşık 13 yıldır oyunculuk yapıyor ve uzun bir süredir başrollerden inmiyor. Güzel gözleri, fiziği ve yeteneğiyle de rakiplerinden sıyrılıyor. Bu sayede, her dönemde kendine has bir hayran kitlesine sahip oldu. Ancak göz önünde olmamayı seçmesi ve yer aldığı projelerin genelde dikkat çekmemesi nedeniyle çoğu zaman geri planda kaldı. Neyse ki, nisan ayında BluTV'de başlayan "Yeşilçam" dizisi, Selin Şekerci'nin kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Dizide Çağatay Ulusoy ve Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşan ünlü oyuncu, Mine Cansu adında bir Yeşilçam starını canlandırıyor. Kocaman gözleri ve fiziğiyle o dönemin yıldızlarını andıran Selin Şekerci, yeteneğiyle de karakterin gelgitlerini çok iyi yansıtıyor. Böylece, "Yeşilçam" sayesinde kariyerinde tekrar yükselişe geçmeyi ve hayran kitlesini büyütmeyi başarıyor. Öyle ki, onun gözlerinden ilham alarak tasarımlar yapanlar bile çıkıyor.

"Gözlerim neden..."

Bir butiğin Selin Şekerci'den ilham alarak yaptığı tişört tasarımı hem ünlü oyuncuyu hem de hayranlarını çok şaşırttı. Selin Şekerci'nin kocaman gözlerine vurgu yapan tasarım, ünlü oyuncunun "Gözlerim neden bu kadar büyük?" isyanına neden oldu.

Yine de, tişörtü çok sevdiği her halinden belli olan oyuncu, çizimleri yakından da paylaştı.

