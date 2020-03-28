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Bu okul günlük 16 ton temizlik malzemesi üretiyor

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 28.03.2020 10:29 | Son Güncelleme

Çanakkale Yenice ilçesinde bulunan Yenice Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi atölyesinde günlük 16 ton temizlik malzemesi üretimi yapan öğrencileri, Yenice Kaymakamı Ahmet Başer ziyaret etti.İlçede Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Yenice Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Projesi kapsamında kurulan ve günlük 16 ton temizlik malzemesi üretimi yapan öğrenciler, korana virüs salgını nedeniyle de dezenfektan üretimi gerçekleştiriyor.

Bu okul günlük 16 ton temizlik malzemesi üretiyor

Çanakkale Yenice ilçesinde bulunan Yenice Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi atölyesinde günlük 16 ton temizlik malzemesi üretimi yapan öğrencileri, Yenice Kaymakamı Ahmet Başer ziyaret etti.
İlçede Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Yenice Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Projesi kapsamında kurulan ve günlük 16 ton temizlik malzemesi üretimi yapan öğrenciler, korana virüs salgını nedeniyle de dezenfektan üretimi gerçekleştiriyor. Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin çalışmalarını inceleyen Yenice Kaymakamı Ahmet Beşer, okul müdürü Hasan Baş’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Baş, korona virüs salgını sebebiyle gelen dezenfektan taleplerini karşılamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını, Çanakkale ve çevre illerden kurumların dezenfektan taleplerinin anında karşılandığını belirtti.

Bu okul günlük 16 ton temizlik malzemesi üretiyor

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