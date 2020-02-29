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Bu okulda kantini öğrenciler işletiyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.02.2020 10:59 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul kantinini öğrenciler işletiyor.Okul Müdürü Serhan Karakaş, yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılaşamak için 2019 yılı Kasım ayında kurulan kantinimiz beşinci ayını doldurdu.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul kantinini öğrenciler işletiyor.
Okul Müdürü Serhan Karakaş, yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılaşamak için 2019 yılı Kasım ayında kurulan kantinimiz beşinci ayını doldurdu. Öğrencilerimizin hisse sahibi olarak ortağı oldukları kantini işetmektedirler. Öğrencilerimiz Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Elveda Eker rehberliğinde kurdukları kooperatif koluna bağlı okul kantininde, hem arkadaşlarına satış yapıyor hem de işletme deneyimi kazanıyorlar" dedi.

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