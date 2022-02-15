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Bu olay futbol tarihine geçer! Beykozspor-Maltepespor maçında hakemin verdiği karar dünya gündemine oturdu

15.02.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol tarihinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Bölgesel Amatör Ligi'nde Beykozspor ile Maltepespor karşı karşıya geldi. Maltepespor oyuncusu kaleciyle karşı karşıya kaldığı sırada topu filelere göndermek için bir vuruş yaptı. Top kaleciyi geçtikten sonra ağlarla buluşmak üzereyken top toplayıcı çocuk sahaya girerek topa müdahale etti ve top çizgiyi geçmedi. Maçın hakemi ise skandal bir karar vererek golü saymadı ve topu kalecinin önüne bıraktı. Dünya bu videoyu konuşuyor...

Dünya futbol tarihine geçecek bir olay Türkiye'de yaşandı... Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grup'ta oynanan Beykozspor-Maltepespor maçında futbol sahalarında daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Yaşanan olayı daha da garipleştiren maçın hakemi oldu. Verdiği kararla dünya gündemine oturan hakem için ne karar verileceği henüz bilinmiyor...

TOP TOPLAYICI ÇOCUK GOLÜ ENGELLEDİ

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Karşılaşmanın 68. dakikasında Beykoz kalecisi ile karşı karşıya kalan Maltepespor futbolcusu yaptığı vuruşla topu ağlara göndermek istedi. Kaleciyi geçen top tam ağlarla buluşmak üzereyken saha kenarında bulunan top toplayıcı çocuk sahaya daldı ve topa müdahalede bulundu.

MAÇIN HAKEMİNDEN SKANDAL KARAR: GOL YOK

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Bu ilginç olayın ardından maçın hakemi düdüğünü çalarak oyunu durdurdu. Maltepespor futbolcuları gole sevinirken hakemden skandal bir karar çıktı. Diğer hakem arkadaşlarıyla konuşan orta hakem, topu Beykoz kalecisinin önüne bırakarak çift vuruş kararı verdi ve golü saymadı. Bu olay dünya gündemine oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz Maltepe
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