Bu olay futbol tarihine geçer! Beykozspor-Maltepespor maçında hakemin verdiği karar dünya gündemine oturdu

Dünya futbol tarihine geçecek bir olay Türkiye'de yaşandı... Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grup'ta oynanan Beykozspor-Maltepespor maçında futbol sahalarında daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Yaşanan olayı daha da garipleştiren maçın hakemi oldu. Verdiği kararla dünya gündemine oturan hakem için ne karar verileceği henüz bilinmiyor...

TOP TOPLAYICI ÇOCUK GOLÜ ENGELLEDİ

Karşılaşmanın 68. dakikasında Beykoz kalecisi ile karşı karşıya kalan Maltepespor futbolcusu yaptığı vuruşla topu ağlara göndermek istedi. Kaleciyi geçen top tam ağlarla buluşmak üzereyken saha kenarında bulunan top toplayıcı çocuk sahaya daldı ve topa müdahalede bulundu.

MAÇIN HAKEMİNDEN SKANDAL KARAR: GOL YOK

Bu ilginç olayın ardından maçın hakemi düdüğünü çalarak oyunu durdurdu. Maltepespor futbolcuları gole sevinirken hakemden skandal bir karar çıktı. Diğer hakem arkadaşlarıyla konuşan orta hakem, topu Beykoz kalecisinin önüne bırakarak çift vuruş kararı verdi ve golü saymadı. Bu olay dünya gündemine oturdu.

