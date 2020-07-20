Bu önerileri uygularsanız dondurucu ve buzluğa iki kat yiyecek sığıyor! Poşetleri...

Tüm icatlar hayatı kolaylaştırmak için yapılan uğraşlar sonucu ortaya çıkmış. Buzdolapların buzluk bölümü ve derin dondurucular sıcaktan fazlasıyla etkilenen gıdaların korunması için üretilmiştir. Boyutları ve enerji tüketimleri farklılık gösteren derin dondurucuların her birinde kullanılabilecek birçok yerleştirme şekli vardır. Bu yerleştirmeler derin dondurucunun tüm kapasitesinden en verimli şekilde yararlanabilmenizi sağlar.

DERİN DONDURUCULARA BESİN YERLEŞTİRMENİN PÜF NOKTALARI İLE VERİMİ ARTIRIN

Birçok kişi kışlık veya yazlık besinlerin bozulmasını engellemek için derin dondurucularda muhafaza eder. Bunu yaparken yer kazancı sağlamak için bir sürü ipuçlarından faydalanırlar. Eğer siz de derin dondurucunun hacmini en verimli şekilde kullanmak istiyorsanız bu fikirlerden ilham alabilirsiniz.

Yerleştirdiğiniz paketli besinlerin arasında yeterli miktarda hava akışı sağlanmalıdır. Eğer hava akışı yeterliyse, besinleri uygun ısıda tutmak için makinenin fazla enerji harcamasına gerek kalmaz.

Derin dondurucuların fazla nemli olmayan steril bir alana yerleştirilmesi gerekir. Eğer mutfakta kullanacaksanız ocaktan uzak bir yere konumlandırmaya dikkat edin. Çünkü ocaktan çıkan ısı derin dondurucuların içerisini soğutmak için daha fazla enerji harcamasına sebep olur.

Derin dondurucuların içine yerleştirmek için satılan farklı raf sistemleri var. Bu raflardan edinerek besinleri buzluğa daha verimli bir şekilde yerleştirebilirsiniz.

Ayrıca seyyar raflar olarak bilinen malzemeden alarak dolabınızda daha fazla kat ve yer elde edebilirsiniz.

Mıknatısı besinleri buzluğa yerleştirirken kullanabilirsiniz. Magnetleri kapların altına yapıştırıcıyla yapıştırarak kabın tamamının buzluğun kenarlarında durmasını sağlayabilirsiniz.

Kısa süre içerisinde tüketmeyeceğiniz et paketini alüminyum folyo ile sarın ve derin dondurucunuza koyun. Bu aşamada etin folyo ile direkt olarak temas etmediğinden emin olun.

Buzdolabı poşetleri derin dondurucular için ideal. Poşetlere saklamak istediğiniz besinleri koyduktan sonra vakumlayarak içindeki havayı alın. Bu şekilde poşetin içindeki gereksiz havanın kapladığı alandan da kurtulmuş olursunuz.

Derin dondurucuya poşetlenmiş ürünleri yatay şekilde yerleştirmeyin. Yatayda 3-4 tane ürün sığan alana düşeyde 7-8 paket yerleştirebilirsiniz.

Yiyecekleri saklarken sağlam ve soğuğa dayanıklı poşetleri kullanın. Yemek ve kırmızı et gibi sıvı akışı olabilecek yiyecekleri çok iyi muhafaza etmelisiniz. Hem dolabın kirlenmemesi hem de yiyeceklerin bozulmaması için bunu yapmak önemlidir.

Çekmeceli bir derin dondurucunuz varsa, çekmecelerin içerisindeki ürünlerin benzer gıdalar olup olmadığına dikkat edin. Yerleştirirken yiyeceklerin yerini belirginleştirmek aradığınızda fazla zaman harcamadan bulabilmenizi sağlar.

