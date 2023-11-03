Bu otobüsler sadece öğrenciler için

Hafta içi belirlenen saatlerde öğrenciler dışında kimseyi taşımayan otobüs şoförleri, mağduriyetin önüne geçiyor.

Darıca’da özel halk otobüsü şoförleri, sabah ve akşam okul yolunda olan öğrencilerin mağdur olmaması için güzel bir çalışmaya imza atıyor. Okula veya çıkışta eve gitmek için uzun süre duraklarda bekleyen öğrenciler için muhtelif bölgelerdeki duraklarda boş otobüsler konuşlanıyor. Oluşan mağduriyetin önüne geçmek için ek seferler düzenleyen S.S. Darıca Otobüsçüler Kooperatifi, bu boş otobüslerde hafta içi belirlenen saatlerde sadece öğrencileri taşıyor.

Diğer vatandaşların mağdur olmaması için ise duraklara başka otobüsler geliyor. Bu çalışma ile hem öğrenciler hem de vatandaşların mağduriyetinin önüne geçiliyor.

"HİÇ EZİYET ÇEKMİYORUZ"

Nenehatun bölgesinde 4 otobüsün faaliyet göstermesinden memnun olan öğrencilerden Tuğba Yurdakul, "Ulaşım açısından çok iyi. Hızlı gidip gelebiliyoruz. Bu yağmurlu günde bizi hızlı şekilde getirip götürüyorlar, çok teşekkür ediyoruz" dedi. Öğrenci İbrahim Güneş ise "Yağmur da olsa, kar da olsa otobüsçüler bizi bekliyor. Hiç eziyet çekmiyoruz. Otobüs bekleme sıkıntımız yok. Eve de geç kalmıyoruz" şeklinde konuştu.

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE ÖĞRENCİLERİ MAĞDUR ETMEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Öğrencileri mağdur etmemek için çalıştığını söyleyen otobüs şoförü Orhan Çakmak, "Öğrencilerimize karşı görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince öğrencileri mağdur etmemeye çalışıyoruz. Sezon boyunca bu uygulamamız devam ediyor. Tepkiler de güzel. Türkiye genelinde öğrencilerin ulaşımı konusunda sıkıntılar oluyor ancak biz onu en aza indirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ARAÇLAR ÇALIŞILMAZ HALE GELİYOR AMA ÖĞRENCİLER MAĞDUR OLMASIN DİYE BÖYLE BİR UYGULAMAYA GEÇTİK"

Öğrencileri mağdur etmemek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden S.S. Darıca Otobüsçüler Kooperatif Başkanı Eser Çeper, "Öğrencilerimiz mağdur olmasın, evlerine rahat gidebilsin diye okul çıkışlarına sabah, akşam ek servisler koymaktayız. Büyükşehir Belediyesinin bilgisi dahilinde herhangi bir mağduriyet yaşatmadan çalışmalara devam ediyoruz. Bakanlık bize 3 bin 375 TL destek veriyor ancak bu bizim 4 günümüze denk geliyor. Esnafımız 20 gün boyunca para kazanamıyor. Araçlar çalışılmaz hale geliyor ama öğrenciler mağdur olmasın diye böyle bir uygulamaya geçtik" diye konuştu.

Esnaf olarak ayakta durmak zorunda olduklarını ifade eden Çeper, "Büyükşehir Belediyesinin de bize destek vermesi gerekiyor ki ayakta duralım, esnaf olarak mağdur durumdayız. Araçlarımızı yenileyemiyoruz, bakım fiyatları da yüksek. Maliyetler çok yüksek olduğu için mağduriyet yaşıyoruz. Covid başladığından beri 3-4 yıldır perişan durumdayız. Büyükşehir Belediyesi bizi mağdur etmemek şartıyla bir uygulama yaparsa hizmetimizi daha güzel daha kaliteli, vatandaşlar mağdur olmadan taşımacılık hizmetini yaparız" sözlerine ekledi.

