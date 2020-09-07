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Bu pastaları yemeye kıyamıyorlar!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Adana'nın Kozan ilçesinde 2 çocuk annesi Asude Yavuz, hobi olarak 4 yıl önce başladığı şeker hamurundan yaptığı pastalar ile uluslararası birçok ödül aldı. Yavuz’un şeker hamurundan sanata dönüştürdüğü heykel ve biblo görünümlü pastaları kimse yemeye kıyamıyor.

Bu pastaları yemeye kıyamıyorlar!

Asude Yavuz çocukluğundan beri hobi olarak yaptığı yağlı tablo resimlerden esinlenerek çalışmalarına 4 yıl önce şeker hamuru üzerinde deneyerek başladı.
Gerçekçi insan ve kadın portrelerini heykel ve biblo görünümlü pastalara dönüştürerek kısa sürede uluslararası platformda birçok altın ve bronz madalya ile evine dönen Yavuz internetten aldığı siparişlere de yetişemiyor. Yavuz, başarısının birçok kadına örnek olmasıyla mahallede ve çevreden kendine ulaşan kadınlara da eğitim veriyor.

'YEMEYE KIYAMIYORSANIZ'

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4 yıl önce şeker tadında başlayan sanatını anlatan Asude Yavuz, “Ben çocukluğumdan bu yana pasta yapıyorum ve yağlıboya tablolar yapıp sergiler açıyordum. Pasta ile resim sanatını birleştirdim. Resim isteğimi pastalar üzerinde gerçekleştirdim ve birçok ödül beraberinde geldi. Lüksemburg’da dört yılda bir yapılan yarışmada dünya kupasında bronz madalya aldım. Yunanistan’da büst pastamla altın madalya aldım. Yarışmalardan sonra tanındım ve sosyal medya üzerinden çok fazla kişiye ulaştım. Şehir dışından eğitim almaya gelenler oldu. Genelde çevre il ve ilçelerden siparişler geliyor ama çalıştığım için çok fazla talep var yetişemiyorum” diye konuştu.

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Kursiyer Rana Arslan da, kızının doğum günü pastası için araştırma yaparken bu pastaları gördüğünü belirterek, "Harika şaheserler var. İletişime geçtik ve dostluğumuz gelişti şimdi eğitim alıyorum" diye konuştu.
Pasta siparişi için gelen Kemal Edis Kara da Asude Yavuz'u sosyal medyadan tanıdığını belirterek, "Sipariş vermiştim çok güzelmiş. Üzerlerindeki figürleri süs olarak kahve yanımda sunumda kullanıyorum” dedi.

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