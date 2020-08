Bu pazarda her şey organik

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği´nin katkıları ile hazırlanan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar´ Erciyesevler Mahallesi’nde açıldı.

Açılışa katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini belirterek, ‘Sağlıklı nesil ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek oluyoruz’ dedi.

Kocasinan Belediyesi´nin, daha sağlıklı toplum ve daha sağlıklı yarınlar oluşturmak adına ve organik ürünlerin üretimine, tüketimine destek olmak amacıyla hassasiyetle üzerinde durduğu etkinliğin bu yıl 8.incisi gerçekleştirildi. Sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimine teşvik için kurulan Ekolojik Pazarda; %100 organik olan sertifikalı ürünler, tüketicilere sunuldu.

ÇOLAKBAYRAKDAR; ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI

İnsan ve toplum yararına olan çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesi ile hareket ederek, sağlıklı toplum, sağlıklı nesil, sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek oluyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak tarıma sadece organik üretime yönelik değil. Hibrit olmayan tohumlar ve aromatik bitkiler konusunda çiftçilerimizin alın terinin daha bereketli hale gelmesi ve kazancının artması için yapmış olduğumuz çalışmalar var. Özellikle Tarımda Dijital Dönüşüm başlığı altında planladığımız çalışmalar da bu doğrultuda yapılmaktadır. %100 organik olarak üretilen sertifikalı ürünler, Kayseri’de tek organik pazar olan Erciyesevler Semt Pazarı’nda satılıyor. Üretici ve tüketicinin buluştuğu pazar, Kasım ayına kadar devam edecek. Geleneksel hale getirdiğimiz organik pazarımızda satılan ürünleri, hemşerilerimizin sağlıklı, sıhhatli iyi günlerde tüketmelerini diliyorum. Bereketli olsun inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) Başkanı Yeşim Bekyürek de “Ürünlerimizin topraktan sofraya kadar denetimlerini sağlıyoruz ve üretici ile tüketici arasında bir köprü oluşturuyoruz. Bundan dolayı bizlere destek olan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar´a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sonrasında ise hem üreticiyle, hem de alışveriş yapan vatandaşlar ile yakından ilgilenen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşlara Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan bez çanta hediye etti.

Açılışı yapılan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar´ Erciyesevler Mahallesi’nde Kasım ayına kadar her hafta Pazar günü hizmet verecek.