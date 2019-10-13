Bu plastik bir atık değil! Çok nadir görülüyor

Bazı şeylerin varlığından haberdarızdır, var olduklarını biliriz, ancak gerçek hayatta nasıl göründüklerine dair hiçbir fikrimiz yoktur. Mesela bir dinozorun kafatasının büyüklüğünü hayalimizde canlandırmamız zordur, büyük olduğunu biliriz ama ne kadar büyük olduğunu hayal edemeyiz. Hepimiz emu kuşunun yumurtladığını biliriz, ancak kaçımız gerçek bir emu yumurtası görmüştür? Biacaip olarak bir yandan ufkunuzu açarken diğer yandan sizi hayretler içinde bırakacak bazı şeyleri derledik. Her fotoğrafta şaşkınlığınız bir kat daha artacak.

1. Ormana atılmış bir plastik atık gibi duran bu şey “Ileodictyon cibarium”, bir tür mantar.

2. Bir enstrüman gibi dursa da bu bir nota daktilosu.

3. Swarowski yumurtası gibi görünen bu şeyler emu kuşunun yumurtaları. Küçük görünüyor olabilirler, ancak her biri yarım kilo ağırlığında.

4. Yıllar içerisinde çürüyen bu kütüğün içinde gördüğünüz şeyler bir zamanlar dallarının olduğu yerler, yani budaklar.

5. 500 derecede 8 saat pişen pizza bu şekilde görülüyor, bir adım ötesi elmas zaten.

6. Evdeki 2 kedinin bahçe çitlerini 3 yılda getirdiği durum bu.

7. 8 – 13 yüzyıl arasında kullanılan bir alet çantası.

8. Röntgen çekimine giren bir kertenkele.

9. Güneş kremini sırtına kendisinin sürebileceğini iddia eden arkadaşın hali.

10. Kütük yığını gibi görünen bu şey aslında 4 kişilik bir tahterevalli.

11. Golf topunun burada ne işi var? diye düşünebilirsiniz, ancak bu bir tür mantar.

12. Daha önce hiç kıvırcık güvercin görmüş müydünüz?

13. Duvardaki taşların arasından yolunu bularak büyüyen ağaç.

14. Solda sağa dizilmiş olan bu magnezyum, alüminyum, titanyum, bakır ve tungsten topların ağırlıkları aynı, 900 gram.

15. Yarım litrelik pet şişe olmadan önce plastiğin hali.

16. Burj el Arab’tan bakıldığında devasa gökdelenler gecekondu gibi duruyor.

17. Galapagos kaplumbağaları gerçekten çok büyükler.

18. Triceratops ve Centrosaurus’un kafatasları bu şekilde.

19. Bazı tavşan türleri çok büyük kulaklı olabilir, ama çok büyük.

20. Yıllarca aynı yönde esen rüzgara maruz kalan ağaç.

21. Formula 1 araçlarının direksiyonu bu şekil oluyor.





